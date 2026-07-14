Gobierno financia con 42.200 euros nuevo equipamiento clínico y técnico para cuidados de proximidad en Tierras Altas

SORIA 14 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de España financia con 42.200 euros el nuevo equipamiento clínico y técnico para los cuidados de proximidad en la comarca de las Tierras Altas de Soria. La Plataforma de Contratación del Sector Público ha publicado la adjudicación y la formalización del contrato para suministrar, entregar, montar e instalar el equipamiento clínico y el material técnico necesario para desarrollar el Programa de nueva economía de los cuidados del Plan Integral de Desarrollo Inteligente y Sostenible de Tierras Altas III (PIDISTA III).

La Mancomunidad de Tierras Altas de Soria ha formalizado el contrato con la empresa Siyo Dental S.L. por un importe de 42.200 euros. La actuación dispone de un plazo de 60 días para la preparación y entrega del material, según han información de la Subdelegación del Gobierno en Soria.

El suministro corresponde a la línea 3 del PIDISTA III, denominada Programa de nueva economía de los cuidados. La documentación contractual encuadra los materiales en las categorías de equipos para fisioterapia; aparatos de mecanoterapia, electroterapia y fisioterapia; instrumentos y aparatos médicos; mobiliario para uso clínico; equipamiento deportivo y material informático portátil.

Su entrega, montaje e instalación se efectuarán en San Pedro Manrique. Esta dotación proporcionará los medios materiales necesarios para poner en marcha las actuaciones previstas dentro de la vertiente social y asistencial del PIDISTA III.

El programa busca explorar nuevas formas de prestar servicios y atender las necesidades de la población en un territorio rural muy disperso, con núcleos pequeños y una elevada proporción de personas mayores.

INNOVACIÓN APLICADA A LOS CUIDADOS

El PIDISTA III sitúa una parte de sus actuaciones en el ámbito de los cuidados de proximidad. Esta línea pretende utilizar la innovación y nuevos recursos técnicos para favorecer que la población pueda acceder a determinados servicios en su propio entorno, reduciendo las dificultades derivadas de las distancias y de la dispersión geográfica.

La adquisición de equipamiento clínico y técnico forma parte de esa estrategia. Los materiales permitirán desarrollar las actividades previstas por la Mancomunidad con medios adaptados al trabajo físico, la fisioterapia y la atención vinculada al mantenimiento de la autonomía personal.

El contrato se ha tramitado mediante procedimiento negociado sin publicidad. La empresa adjudicataria presentó una oferta que cumplía los requisitos establecidos en los pliegos técnicos y administrativos. La Plataforma de Contratación del Sector Público publicó el 13 de julio tanto el anuncio de adjudicación como el de formalización.

DESPOBLACIÓN

El PIDISTA es una herramienta de innovación territorial destinada a mejorar la calidad de vida en Tierras Altas y afrontar la pérdida de población mediante actuaciones relacionadas con la economía, los servicios, la sostenibilidad y la participación social.

La Mancomunidad denomina PIDISTA I al proyecto correspondiente a la convocatoria de 2022, PIDISTA II al de 2023 y PIDISTA III al de 2024. Las tres anualidades han recibido en conjunto cerca de 579.000 euros del Gobierno de España.

En el caso concreto del PIDISTA III, la subvención concedida por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico asciende a 296.589 euros. La resolución de concesión, de 11 de abril de 2025, seleccionó a la Mancomunidad de Tierras Altas como beneficiaria de la convocatoria estatal de 2024 para proyectos innovadores promovidos por entidades locales.

Esta línea, gestionada por la Secretaría General para el Reto Demográfico, financia iniciativas orientadas a la transformación territorial, la reactivación social y económica y la lucha contra la despoblación. 1.600

HABITANTES

El PIDISTA III da continuidad al trabajo realizado en las anualidades anteriores y concentra sus actuaciones en la agricultura inteligente, la innovación aplicada al sector primario y los cuidados de proximidad.

La comarca está integrada por dieciséis ayuntamientos y cuenta con poco más de 1.600 habitantes, por lo que la mejora de los servicios, la creación de actividad y el mantenimiento de la población constituyen objetivos centrales del proyecto.

La financiación concedida por el MITECO al PIDISTA III es una ayuda estatal y no procede del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia ni de fondos de la Unión Europea.