El Gobierno invierte 7,2 millones en el servicio de 'personal shopper online' Lookiero

BURGOS, 8 Ene. (EUROPA PRESS) -

El ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, ha anunciado que el Gobierno ha invertido 7,2 millones de euros en la ampliación de capital del servicio de 'personal shopper online' Lookiero con el objetivo de que esta compañía gane tamaño y se ancle en el territorio.

Así lo ha trasladado el titular de Transformación Digital en declaraciones a los medios en el marco de su visita a las instalaciones de la plataforma logística Lookiero en la localidad burgalesa de Miranda de Ebro.

Durante su intervención, el ministro ha señalado que antes de que llegaran los fondos europeos en España y en Europa había un problema en muchas 'startups' que eran compradas y acababan fuera del país, por ello se "perdieron grandes trenes en el pasado",.

Precisante, ha incidido, el debate ahora en Europa debe centrarse en reforzar la soberanía tecnología y la competitividad en la transformación digital y ejemplos como Lookiero son "muy valiosos".

Por esta razón, ha trasladado su agradecimiento y felicitación a quienes lo han hecho posible, algo que ha puesto como ejemplo de la "buena política y colaboración entre el sector público y el privado", así como del "buen uso de los fondos europeos para reindustrializar y avanzar en la transformación digital que permite crear empleos de calidad".

De esta manera, con esta ampliación de capital de 17 millones de euros --7,2 millones proceden del Ejecutivo central a través de los fondos europeos-- permitirán ampliar las instalaciones, impulsar su crecimiento y crear más empleo.

EXPERIENCIA E INNOVACIÓN

En este marco, el ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública ha resaltado los "excelentes profesionales" que conforman esta compañía, que empezó con un grupo de "jóvenes soñadores" que pusieron en marcha una idea que "funciona muy bien" y cuenta con una "extraordinaria experiencia de cliente e innovación constante".

De hecho, ha subrayado que esa innovación permite crear mejoras en sus procesos a través del uso de la Inteligencia Artificial (IA) y la creación de algoritmos propios para mejorar la experiencia del cliente.

"Todo ello ha permitido que se hayan convertido en un ejemplo y es un orgullo que en Miranda de Ebro, también en el País Vasco, en España en definitiva, haya empresas como esta que son líderes europeas", ha expresado.

OTRAS INVERSIONES

A este respecto, López ha incidido en que a esta inversión de 7,2 millones en la ampliación de capital se suman muchas otras impulsadas por el Ejecutivo central en todo el país en empresas "maravillosas que se convierte en iniciativas punteras".

"No muy lejos de aquí, en Donosti, tenemos una empresa puntera a nivel mundial en la Ia, Multiverse; en Canarias hemos invertido en empresas punteras en el mundo en la medición de silicio para la producción de chips y en toda España impulsamos inversiones como estas", ha analizado.

En este sentido, también ha explicado que el Ministerio lleva invertidos tres millones de euros en Miranda de Ebro en proyectos de digitalización para las pymes, autónomos, escuelas o centros públicos.

"Este es el ejemplo de cómo se hace competitivo un país, por ello no es casualidad que España sea el país que más crece de entre los grandes del mundo con un 2,9 por ciento, como tampoco es casualidad que estemos en 22.400.000 afiliados a la Seguridad Social", ha profundizado, en tanto en cuanto hay una "apuesta política detrás para aprovechar las oportunidades de la transformación digital".