González aboga por la incorporación de jóvenes y la innovación tecnológica como ejes para el futuro del campo

Encuentro informativo sobre la innovación y sostenibilidad en el uso agrario del agua, organizado por Europa Press y Unicaja, en el Museo Patio Herreriano - Photogenic/Claudia Alba - Europa Press

VALLADOLID 3 Oct. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Agricultura y Ganadería de la Junta de Castilla y León, María González Corral, ha destacado que la política agraria de la comunidad se centra actualmente en dos prioridades como son la incorporación de jóvenes y la apuesta por la innovación y las nuevas tecnologías, para garantizar el relevo generacional y la competitividad del sector.

"La atracción de jóvenes que para nosotros es fundamental, no hay futuro si no hay jóvenes y para eso tenemos que trasladar que es un sector que brinda muy buenas oportunidades", ha señalado González Corral, quien ha participado junto al presidente de Ferduero, Eloy Bailez, en el Encuentro Informativo 'Innovación y sostenibilidad en el uso agrario del agua. Beneficios y futuro para Castilla y León' organizado por Europa Press y Unicaja.

En ese sentido, la consejera ha subrayado que la Junta mantiene abiertas las ayudas para su acceso al campo y ha recordado que el pasado mes de julio se lanzó una convocatoria dotada con 100 millones de euros "destinados tanto a la incorporación de jóvenes como a la modernización de explotaciones". Según ha explicado, este esfuerzo financiero "va a permitir garantizar el futuro del sector agrario en Castilla y León".

Junto al relevo generacional, González Corral ha defendido la importancia de modernizar las explotaciones y hacerlas más eficientes, un objetivo en el que la Consejería ha centrado su trabajo con inversiones en regadíos, en innovación y digitalización. "Nos tenemos que apoyar mucho también en la innovación y en la digitalización, porque también hacen que este sector sea más atractivo", ha expuesto.

Para impulsar esa transformación, la titular de Agricultura y Ganadería ha apuntado a programas en marcha como los grupos de innovación agraria, concebidos como espacios en los que participan representantes del sector, o el foro de extensión agraria digital, que "permite apostar por competencias en materia agraria desde el punto de vista de las nuevas tecnologías".

Asimismo, ha valorado la iniciativa de la red de "agroentusiastas", que aporta experiencias prácticas y contribuye a difundir la imagen del campo como un sector tecnológico e innovador. "Ahora vemos cómo son los riegos que nada tienen que ver con los de nuestros abuelos, hoy un agricultor puede sacar su móvil y analizar desde ahí qué parcelas regar, con qué dotación, en función del suelo y de la previsión meteorológica, e incluso conocer cuántos nutrientes debe aportar en cada metro cuadrado", ha ejemplificado, en referencia a las aplicaciones desarrolladas por el Itacyl y al uso de sistemas como la red GNSS.

Finalmente, González Corral ha insistido en que el futuro del campo en Castilla y León pasa necesariamente por reforzar esas dos líneas de acción. "Tenemos que apostar por ellas porque reducen costes, hacen más eficientes las explotaciones y, al mismo tiempo, convierten al sector en un espacio atractivo para cada vez más jóvenes", ha concluido.