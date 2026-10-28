González Corral anuncia un "despliegue de medios aéreos nunca visto" en la lucha contra los incendios forestales

Archivo - Helicóptero durante las labores de extinción de un incendio forestal, a 14 de agosto de 2026, en Caboalles de Abajo, León, Castilla y León (España). El incendio en esta localidad ha sido estabilizado y rebajado a nivel cero tras una noche de int - Fernando Otero - Europa Press - Archivo

En 2027 se contratarán 7 brigadas helitransportadas más hasta "la cifra récord de 30" durante la época de peligro alto VALLADOLID 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Medio Ambiente y Energía, María González Corral, ha anunciado este miércoles "un despliegue de medios aéreos nunca visto" en la lucha contra los incendios forestales en Castilla y León y ha asegurado que "potenciará enormemente" la capacidad de respuesta.

Así lo ha anunciado González Corral al inicio de su comparecencia este miércoles en la Comisión de Economía y Hacienda de las Cortes donde ha detallado los pormenores del proyecto de presupuestos de su departamento para el año 2027 que destina 404 millones de euros al área de patrimonio natural, gestión forestal y prevención y extinción de incendios.

González Corral ha destacado que se trata de "un esfuerzo presupuestario sin precedentes" por parte de la Junta de Castilla y León en un "compromiso rotundo" con la prevención de incendios forestales en el objetivo de dotar al operativo "de más recursos y medios" para multiplicar la actividad en el monte "los 365 días del año".

En concreto, Medio Ambiente destina 200,5 millones al operativo Infocal, un 43 por ciento más respecto a los 140 millones de las cuentas vigentes de 2024, entre los que destacan 64,5 millones para la contratación y mantenimiento de los contratos vigentes de las cuadrillas

En 2027 se renovarán 36 cuadrillas que se encuadrarán en el sector público operativas los 12 meses del año de modo que cuando comience la época de peligro alto en junio de 202 un total de 89 de las 111 cuadrillas terrestres ya estarán ya adscritas a este régimen público, que quedará completado en 2028. El presupuesto destina otros 29,5 millones para la contratación y renovación de 30 brigadas helitransportadas (ELIF) y 16 cuadrillas nocturnas (November). La previsión es contratar en 2027 siete brigadas helitransportadas más, "que harán que durante la época de peligro alto alcancemos la cifra récord de 30", ha significado la consejera que ha recordado que las brigadas helitransportadas realizan un trabajo continuo durante todo el año, "reforzado durante los cuatro meses de la Época de Peligro Alto con doble turno diario de cuadrillas, que cubrirán un mínimo de 16 horas diarias", ha apostillado.

Además, la Consejería de Medio Ambiente destinará 4,6 millones de euros para ampliar hasta 12 meses la contratación de 9 unidades de brigada y autobomba (UBA) y 1,9 millones para la dotación de Equipos de Protección Individual (EPIS) y de equipamiento especializado.

En cuanto a la maquinaria pesada para prevención y extinción, el presupuesto de 2027 contempla 10 millones a maquinaria pesada (Bulldozer) para 40 equipos; 6,5 millones para la construcción, adecuación y mejora de infraestructuras de defensa; 5 millones para gastos de funcionamiento del Operativo y 1,2 millones para la adquisición de vehículos todoterreno tipo pick-up, dotados con equipo de autobomba.

SIMULACRO DE GRAN INCENDIO FORESTAL PARA EVALUAR

González Corral ha avanzado que en 2027 se realizará un simulacro de gran incendio forestal con el objetivo de evaluar procedimientos, medios y capacidades de coordinación en un escenario de elevada complejidad operativa "para contribuir al perfeccionamiento y mejora continua del dispositivo".

Además, las cuentas de 2027 contemplan 2 millones de euros para formación dirigida a los nuevos efectivos y al perfeccionamiento continuo a través del Centro para la Defensa contra el Fuego y se llevarán a cabo cerca de 800 acciones formativas entre cursos y ejercicios prácticos, con la participación de más de 7.000 trabajadores. La consejera ha anunciado por otro lado que en 2027 presentará el nuevo Plan Forestal Integral de Castilla y León como marco estratégico de referencia para la ordenación, gestión y valorización de los recursos forestales".

Asimismo se ha comprometido a mejorar la gestión forestal sostenible en los más de 3.500 montes gestionados desde la Consejería, en su mayoría, montes de utilidad pública de entidades locales, y destinará 3,3 millones de euros para impulsar su planificación forestal en el objetivo de que todos estos montes dispongan de un Plan de Gestión al final de la legislatura.