PSOE ve a Medio Ambiente como "la hermana pobre" de las cuentas y echa en falta el Estatuto del bombero forestal

VALLADOLID 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

El portavoz socialista de Medio Ambiente y Energía, Miguel Ángel Luengo, se ha referido este miércoles a la Consejería que dirige María González Corral como "la hermana pobre" en el proyecto de presupuestos de la Comunidad para 2027 y ha echado en falta una referencia expresa al desarrollo del Estatuto del Bombero Forestal con un calendario y a la Ley de agentes ambientales.

González Corral ha expresado su "sorpresa" ante los reproches del procurador socialista a esas ausencias y ha recordado que el reconocimiento a la figura del bombero forestal estaba recogida en los dos decretos que no salieron adelante en la anterior legislatura.

"Nosotros vamos a seguir trabajando en todo ello y espero contar con su apoyo en los próximos meses para seguir trabajando de la mano con el sector y lo hacemos con diálogo, con compromiso y con voluntad de acuerdo con todos, con los representantes de los trabajadores y con los distintos grupos parlamentarios, porque entre todos estoy convencida de que podremos alcanzar soluciones para contar con un servicio de prevención e extinción de incendios forestales más sólido, eficaz y preparado", ha respondido.

Luengo ha tachado las cuentas de Medio Ambiente y Energía de "continuistas", de "carentes de ambición política" y "alejadas de las necesidades" de los ciudadanos y ha considerado "llamativo" que las partidas para publicidad, comunicación institucional y promoción tengan "una atención mucho más generosa" en el proyecto de presupuestos "para construir un relato triunfal de gestión" que algunas de las destinadas a las necesidades reales del territorio.

El socialista también ha preguntado a la consejera del PP cómo va a llevar a cabo una política ambiental coherente cuando depende políticamente de un socio, Vox, al que ha acusado de cuestionar el cambio climático, desacreditar las evidencias climáticas y convertir la Agenda 2030 en un enemigo político.

"El cambio climático no es una ocurrencia ideológica, es una realidad científica que está agravando los riesgos y haciendo más complejas las condiciones de prevención y extinción", ha advertido.

Finalmente, el socialista ha trasladado cinco "preguntas muy concretas" a la consejera, entre ellas si se compromete a que haya un operativo público y profesional de prevención y extinción de incendio durante los 365 días del año "sin merma de ningún trabajador en las cuadrillas" y el calendario concreto para desarrollar y aplicar el marco profesional y laboral de los bomberos forestales.

Objetivos de ejecución presupuestaria y qué medidas concretas se van a impulsar para que la producción de energías renovables genere almacenamiento, industria y empleo en Castilla y León son otras de las preguntas del socialista a González Corral a la que ha reclamado datos sobre la "financiación nueva y efectiva" a disposición de los municipios para la prevención de incendios, la gestión forestal y el abastecimiento de las aguas con la adaptación al cambio climático.

En el mismo sentido, la procuradora de UPL Alicia Gallego ha acusado al Gobierno de coalición de PP y Vox de "asfixiar" el futuro del mundo rural a través de las "migajas presupuestarias" que ha destinado a la Consejería de Medio Ambiente y Energía, que, según ha lamentado, representa un "humillante" 3,02 por ciento del presupuesto general que de la Comunidad.

Alicia Gallego ha criticado el "tijeretazo inversor" de la Consejería de Medio Ambiente y Energía en las provincias de León, Zamora y Salamanca y ha acusado a la Junta de huir sistemáticamente el control parlamentario a través de las fundaciones, como la de Patrimonio Natural o Santa Bárbara.

Además, Gallego ha hecho una llamada al Grupo Vox que, en el anterior mandato, dio el visto bueno a la toma en consideración de la proposición de ley del Cuerpo de Agentes Medioambientales impulsada por UPL y Soria ¡Ya!.

"No sé qué miedo le han cogido a que se pueda debatir en las Cortes", se ha preguntado la leonesista que ha aclarado a González Corral que, además de reconocer el trabajo de los integrantes del operativo Infocal, hay que reconocer los derechos laborales, ofrecer una formación adecuada y adecuarse a una legislación básica estatal que la Junta "está incumpliendo".

Por parte del Grupo Vox, la procuradora Silvia Guilarte, ha reconocido que el proyecto de presupuestos de Medio Ambiente y Energía cumple el acuerdo de Gobierno alcanzado en Castilla y León, especialmente "donde más falta hacía, en el monte", ha apostillado.

"En su Consejería el acuerdo se nota", ha significado Guilarte que ha explicado a modo de ejemplo que la nueva Dirección General de Prevención y Extinción de Incendios dispone de 200,49 millones, un 42,65 por ciento más que en 2024, y que se han triplicado las ayudas a los propietarios forestales para prevenir incendios, que pasan de 13,8 a 42,6 millones.

Desde las filas populares, la procuradora Mercedes Cófreces ha destacado el cumplimiento de los compromisos asumidos por el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, con una mención expresa al incremento del 43 por ciento para el Operativo INFOCAL y a que en junio del próximo año 89 de las 111 cuadrillas terrestres estarán adscritas a este régimen público, que quedará completado en 2028.

"Estos son los datos, estos son los hechos y estos son los compromisos en datos", ha zanjado.