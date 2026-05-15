González Corral considera "lícito" que los agricultores y ganaderos se manifiesten pero defiende el trabajo de la Junta

VALLADOLID 15 May. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, María González Corral, ha señalado este viernes que entiende la situación que atraviesan los agricultores y ganaderos y ha considerado "lícito" que se manifiesten el próximo miércoles en Valladolid.

Así lo ha apuntado la consejera antes de participar en la celebración de la festividad de San Isidro Labrador en la ermita dedicada al Santo situada junto a los barrios de San Isidro y Delicias.

"Yo entiendo la situación que está pasando ahora los agricultores y ganaderos y soy consciente de esa situación, especialmente en el cereal, respecto a los bajos precios", ha apuntado González Corral, que ha considerado lícita esa protesta, en la que es consciente de que los manifestantes pasarán por las sedes de distintas administraciones.

"Desde aquí les vuelvo a decir que trabajamos desde la Junta atendiendo desde nuestro ámbito competencial, todo aquello que les pueda dar una mayor rentabilidad", ha explicado, antes de precisar proyectos y líneas de trabajo relativas a la innovación, a los regadíos o la "escucha" a este sector.