González Corral cree que "no es de recibo" conocer por los medios que el posible origen de la PPA está en un laboratorio

González Corral (C) antes de participar en el foro 'El Mundo-El Correo de Burgos'. - JCYL

BURGOS 10 Dic. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Agricultura y Ganadería de la Junta de Castilla y León, María González Corral, considera que "no es de recibo" que se haya conocido por los medios de comunicación que el posible origen de la peste porcina africana que afecta a Cataluña esté en un laboratorio.

González Corral ha participado este miércoles en una jornada divulgativa organizada por el periódico 'El Mundo - El Correo de Burgos', con la presencia de agricultores ganaderos, viticultores y gente relacionado con el mundo rural de la provincia.

Durante su intervención, la consejera ha recordado que Castilla y León está libre de esta enfermedad y no existe ningún caso de peste porcina africana en la Comunidad, "ni en fauna silvestre ni en granjas".

"No existe riesgo de zoonosis y la enfermedad permanece restringida a fauna silvestre en Cataluña", ha enfatizado la consejera, quien se ha referido al Comité de Expertos integrado por más de 15 entidades, que ha iniciado los trabajos para establecer las medidas a poner en marcha contra la PPA en Castilla y León y prevenir que puedan registrarse focos en la Comunidad.

Por otro lado, María González Corral ha hecho un repaso a la aplicación de la PAC y ha recordado que la administración regional lanzó en su día una convocatoria de 100 millones de euros para la incorporación de jóvenes al campo y se superaron las 900 solicitudes, un 33 por ciento superior a la media de los últimos cinco años.

En este sentido, González Corral ha vinculado estos datos al impulso de los regadíos en la Comunidad, ámbito al que "se incorporan seis veces más jóvenes" y donde se registra mayor actividad económica y ahorro de agua y energía" y ha recordado que a lo largo de esta legislatura se han destinado más de 350 millones a obras de modernización, entre ellas la del río Aranzuelo; o la apuesta por la digitalización mediante programas como Extensión Agraria Digital y Digital Agro.

Igualmente, la consejera ha destacado también el "impulso a la industria agroalimentaria" y ha subrayado la importancia del sector vitivinícola" en Burgos, al tiempo que ha recordado las ayudas para inversiones en bodegas y la promoción de vinos en terceros países.

María González Corral también ha destacado las líneas de apoyo a empresas exportadoras, desde préstamos hasta certificados y seguros.