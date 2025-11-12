González Gago destaca el esfuerzo inversor de la Junta a favor de las corporaciones locales

El consejero de la Presidencia, Luis Miguel González Gago, visita el nuevo parque para la realización de actividad física al aire libre en Medina del Campo (Valladolid) - JCYL

VALLADOLID, 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

El consejero de la Presidencia, Luis Miguel González Gago, ha destacado el esfuerzo a favor de las corporaciones locales que contiene el proyecto de Presupuestos para la Comunidad de 2026 que, en el caso de los municipios de más de 20.000 habitantes, tienen "muy en cuenta" el alto volumen de competencias y de prestación de servicios que dichos municipios prestan a sus vecinos y tienen encomendados en virtud de la Ley de Bases de Régimen Local.

El titular de Presidencia ha visitado este miércoles el municipio vallisoletano de Medina del Campo para comprobar el resultado de las obras financiadas por este departamento con el objetivo de dotar a la localidad de un nuevo espacio al aire libre destinado a la práctica del ejercicio físico y actividades saludables, que además mejora la circulación y la accesibilidad de todos los vecinos al habilitar una nueva zona de aparcamiento.

En concreto, la construcción de las nuevas instalaciones ha contado con un presupuesto de más de 113.000 euros, financiado al 100 por ciento por la Consejería de la Presidencia, con cargo al Fondo de Cooperación Local General.

Durante su visita, González Gago, acompañado por el alcalde de Medina del Campo, Guzmán Gómez, ha remarcado el esfuerzo del Ayuntamiento por atender de forma cercana a sus vecinos y, al mismo tiempo, por reforzar el papel del municipio como núcleo dinamizador del territorio y como nodo económico y social para los municipios más pequeños de la zona.

Precisamente, ha resaltado que los presupuestos autonómicos para 2026 contemplan una subida global del 7,92 por ciento respecto al último presupuesto aprobado, y llegan hasta un máximo histórico de más de 15.715 millones de euros.

Dentro de las inversiones para las corporaciones locales contempladas, no solo se encuentran las que tienen carácter general, como la presentada por la Consejería de la Presidencia, sino también las de carácter particular y sectorial, que prevén importantes subidas en partidas concretas y que también benefician a los grandes municipios de Castilla y León en ámbitos como la vivienda, las carreteras o la conservación del patrimonio histórico.

Todas estas ayudas para inversiones y gasto corriente están englobadas en el llamado Plan de Cooperación Local, que en el Proyecto de presupuestos alcanza el máximo histórico de 550 millones de euros, con un incremento del 15 por ciento respecto al presupuesto en vigor.

En el caso de la Consejería de la Presidencia, la cuantía consignada para los municipios con más de 20.000 habitantes en el Proyecto de Presupuestos de 2026 es de más de 17,2 millones de euros, a cargo del Fondo de Cooperación Local General y del Fondo de Participación en los Impuestos Propios de la Comunidad, con una subida del 3 por ciento.

De hecho, el consejero ha hecho énfasis en que estos presupuestos reflejan el "firme compromiso" de la Administración autonómica y de su presidente, Alfonso Fernández Mañueco, con los municipios de mayor tamaño de la Comunidad.

"Nuestra prioridad es dotarles de los recursos necesarios para seguir mejorando la calidad de vida de sus vecinos, modernizar sus infraestructuras y fomentar espacios que contribuyan al bienestar", ha incidido González Gago.

Los municipios de más de 20.000 habitantes han recibido de la Consejería de la Presidencia más de 63,2 millones de euros durante la presente legislatura, para financiar inversiones como la urbanización de calles y plazas, el abastecimiento de agua, la mejora de la sede municipal u otros edificios públicos, o la limpieza viaria.

En el caso concreto de Medina del Campo, este municipio ha recibido casi 2,5 millones de euros, de los cuales más de 630.000 corresponden al ejercicio de 2025.