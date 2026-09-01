'El gordo de Villamanín', nueva serie documental Original Movistar Plus sobre el premio que dividió a un pueblo leonés

Comisión de fiestas de Villamanín (León). - MOVISTAR PLUS

LEÓN, 1 Sep. (EUROPA PRESS) -

'El gordo de Villamanín' es la nueva serie documental Original Movistar Plus que narra cómo tras ganar El Gordo de la Lotería de Navidad en 2025, el pueblo leonés de Villamanín descubrió que se habían vendido 50 papeletas de más por valor de cuatro millones de euros.

La serie documental recrea la tensión vivida en la localidad, con testimonios de los protagonistas del caso, incluidos miembros de la comisión de fiestas y otros testigos que ofrecen su relato de lo ocurrido.

A través de una historia coral la serie profundiza en las experiencias, motivaciones y sentimientos de quienes vivieron el conflicto y trata de "ir más allá" de la repercusión mediática para poner sobre la mesa las distintas versiones y comprender lo sucedido, según ha informado a Europa Press en un comunicado Movistar Plus.

Mas allá del caso en sí, el documental plantea una reflexión sobre la vida en comunidad, el comportamiento humano, la empatía y la influencia del dinero. Al mismo tiempo, retrata Villamanín, un pequeño pueblo de la España vaciada rodeado de montañas, donde el aislamiento convive con una fuerte vida social.

La historia, marcada por el conflicto, tendrá este 1 de septiembre un final feliz y musical con la llegada de Carolina Durante a Villamanín, haciendo realidad el sueño de los jóvenes de la comisión de fiestas. El concierto pondrá el punto final a una historia que comenzó con El Gordo y termina con todo un pueblo disfrutando de la música.

Paula Palacios, directora y productora de Morada Films, ha señalado que nunca pensó escuchar a un persona que lo peor que le había pasado en la vida es que le tocase El Gordo. Según ha explicado, esta historia es particular. "A mí me atrapó desde el primer momento que la conocí, como todo España, tras el Sorteo de la Lotería de Navidad, el 22 de diciembre, pero cuando decidí ir pocos días después a Villamanín con la intención de conocer a los miembros de la comisión de fiestas, no imaginé hasta qué punto iba a poder vivir los acontecimientos desde dentro y, sobre todo, lo emocionante que iba a ser todo", ha añadido.

UN SUEÑO HECHO REALIDAD

En este contexto, ha apuntado que los primeros días se encontró un pueblo vacío, lleno de nieve y triste por haber perdido la convivencia, pero ver la evolución "ha sido precioso" y llegar al día 1 de septiembre y ver cómo se cumple el sueño de los jóvenes de la comisión de fiestas y de todo un pueblo es "muy emocionante".

Por su parte, Sandra Hermida, productora de Colosé Producciones, ha manifestado que compartir la aventura de contar esta historia a través de los ojos y el talento de Paula Palacios y coproducir con Morada Films, acompañadas por Movistar Plus y su equipo, es "un placer y un nuevo desafío".

Para Leticia Pérez Rico, productora ejecutiva de Movistar Plus, es "un placer" haber acompañado a Morada Films y Colosé Producciones en la aventura de 'El gordo de Villamanín', un documental que va "más allá de los titulares" de un hecho que ya es parte de la historia del país.