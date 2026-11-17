El alcalde de León, José Antonio Diez (centro), con el concejal de Deportes, Vicente Canuria (izquierda) y Nicolás González, director comercial de la Fundación RMD (derecha), en la presentación de la Gran Final del Torneo de Ajedrez Pequeños Gigantes. - EUROPA PRESS

LEÓN 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

León se volverá a convertir en ciudad del ajedrez este sábado con la celebración de la Gran Final del Torneo de Ajedrez Pequeños Gigantes, que reunirá a 300 escolares y más de 3.000 espectadores en el Palacio de Deportes Urbano González Escapa.

El concejal de Deportes del Ayuntamiento de León, Vicente Canuria, ha presentado la tercera edición de este evento acompañado por Nicolás González, director comercial de la Fundación RMD, en un acto en el que ha señalado que el evento se desarrollará entre las 10.00 y las 19.00 horas.

En la Gran Final del Torneo de Ajedrez Pequeños Gigantes participarán 56 equipos de 55 centros escolares y casi 300 niños y niñas de entre seis y doce años procedentes de distintos puntos de España y de otros países.

Vicente Canuria ha asegurado que se trata de una gran cita para el deporte escolar y ha agradecido a los organizadores de este evento volver a elegir la capital leonesa para convertir la ciudad en capital del ajedrez. Además, ha destacado la apuesta del Ayuntamiento de León por el deporte escolar con el apoyo a este evento, pero también con proyectos como las Escuelas Deportivas Municipales (EDM), que llegan a 6.000 escolares mediante 26 disciplinas.

Como antesala de la "gran fiesta del ajedrez", este viernes se celebrará en el Museo de Arte Contemporáneo de Castilla y León (Musac) el Curso de Ajedrez Educativo de Pequeños Gigantes 2026, una jornada dirigida a docentes y a todas las personas interesadas en el ajedrez como herramienta educativa, inclusiva y de desarrollo. La cita será a partir de las 16.00 horas y contará con la participación de Leontxo García, María Rodrigo, Miriam Monreal y Lorena García.

Por su parte, Nicolás González ha recordado los objetivos del Torneo, centrados en los valores de cooperación, igualdad, integración e inclusión entre los menores a través del ajedrez.