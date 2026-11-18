Juan Mayoral y Gloria Gonzalo durante la presentación del festival 'Vice la Magia'. - EUROPA PRESS

SORIA 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Festival Internacional 'Vive la Magia' celebrará su décimo aniversario en la ciudad de Soria del 3 al 5 de enero de 2027 con una programación que combina grandes figuras del ilusionismo mundial, espectáculos de proximidad, actuaciones en la calle y magia solidaria.

La concejal de Cultura, Gloria Gonzalo, y el director del festival, Juan Mayoral, han dado a conocer los detalles de una cita que se ha consolidado como una de las propuestas culturales más esperadas de las fiestas navideñas.

Gloria Gonzalo ha destacado la trayectoria de un festival que alcanza su décima edición y mantiene el interés del público. "Lo seguimos disfrutando y la gente lo espera como los primeros años o incluso más, porque cada vez tiene más seguidores y seguidoras", ha señalado la concejala.

VARIOS ESPACIOS.

La responsable municipal ha subrayado especialmente la diversidad de espacios y públicos a los que llega el festival. "Vamos a disfrutar de la mejor magia, no solamente en la gala internacional, que es como el regalo de Año Nuevo para la ciudad de Soria, sino también en la calle, en los centros sociales y en el cine", ha explicado.

Gonzalo ha recordado que uno de los principales objetivos del Ayuntamiento es que "la cultura, esta vez en forma de magia, sea accesible para todos y para todas".

Por su parte, Juan Mayoral ha agradecido la implicación del Ayuntamiento de Soria y ha destacado el carácter familiar de una propuesta que reúne a distintas generaciones alrededor de la ilusión y la sorpresa y ha recordado que 'Vive la Magia' nació en León hace 23 años.

GALA INTERNACIONAL.

El plato fuerte de la programación llegará el 3 de enero, a las 20.30 horas, al Palacio de la Audiencia con la Gala Internacional 'Vive la Magia', bajo el título 'Los Mejores Magos del Mundo'.

La gala estará conducida por Jaime Figueroa, mago, showman y ventrílocuo, que incorporará por primera vez a la presentación del festival esta disciplina artística.

Sobre el escenario actuarán Florian Sainvet, de Francia, campeón mundial de manipulación; el alemán Nikolai Striebel, con una propuesta visual construida alrededor de un avión de papel; el mentalista argentino Larry; y el estadounidense Kevin James, una de las grandes figuras internacionales de las ilusiones escénicas.

El espectáculo contará también con la francesa Léa Kyle, ganadora del primer premio mundial en el campeonato de la Federación Internacional de Sociedades Mágicas (FISM) celebrado en Turín en 2025.

Su participación será uno de los grandes atractivos de una gala que apuesta por números visuales y propuestas capaces de sorprender a espectadores de todas las edades.

Juan Mayoral ha destacado el nivel de los artistas participantes y ha explicado que la selección combina diferentes especialidades, desde la manipulación y el mentalismo hasta las grandes ilusiones.

El director ha incidido en la importancia de mantener el factor sorpresa como una de las señas de identidad del festival.

MAGIA EN OTROS ESPACIOS.

La programación se extenderá también a los Cines Mercado, que acogerán los espectáculos del argentino Henry Evans, con Impacto, una propuesta de magia de cerca, y Gonza Martini, con En mis zapatos, una combinación de magia, malabares y elementos visuales.

'La magia de calle' contará con Joshua Kennet, de Galicia, con Maravilloshua; Román García, también gallego, con Laberinto de Ilusiones; Luis Otero, de Venezuela, con Cartificios, Magia y Comedia o viceversa; y Mariano Goñi, de Argentina, con Asómbrate.

Sus actuaciones se repartirán por diferentes plazas y espacios públicos de la ciudad.

El festival mantendrá además su vertiente solidaria, con actuaciones en la Residencia Social Los Royales, el Centro Social Gaya Nuño, el Centro Social La Barriada, el Hospital General Santa Bárbara y el Centro de Atención a Personas con Discapacidad Psíquica y Centro Ocupacional Ángel de la Guarda.

La programación concluirá el 5 de enero, a las 12.00 horas, con la Gala Familiar Magia de Altura, protagonizada por Edu el Mago en el Palacio de la Audiencia.