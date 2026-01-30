El grupo Entropia de la ULE avanza en la búsqueda de nuevos tratamientos y una vacuna frente a la leishmaniosis

Una de las integrantes del Grupo Investigación Veterinaria Entropia de la Universidad de León (ULE), que trabaja en nuevos tratamientos y una vacuna frente a la leishmaniosis. - ULE

LEÓN 30 Ene. (EUROPA PRESS) -

El grupo de investigación en Enfermedades Tropicales y Parasitarias (Entropia) de la Universidad de León (ULE) avanza en la búsqueda de nuevos tratamientos y vacunas frente a la leishmaniosis, ante el repunte de casos de esta enfermedad parasitaria en España en los últimos años.

Enmarcada en los objetivos de la Hoja de Ruta de la Organización Mundial de la Salud (OMS) para las Enfermedades Tropicales Desatendidas (ETD) 2030, su investigación se centra en dos grandes líneas. Por un lado, la búsqueda de nuevos tratamientos frente a la leishmaniasis que permitan superar los problemas actuales de resistencias, toxicidad y eficacia y, por otra parte, la investigación de una posible vacuna, inexistente en la actualidad, que contribuya a limitar el número de nuevos contagios.

En el ámbito terapéutico, el grupo trabaja tanto en el reposicionamiento de fármacos ya aprobados para otras patologías (como anticancerígenos, antifúngicos o antibacterianos), explorando nuevas aplicaciones en combinación con los tratamientos actuales. Este enfoque, según ha explicado la investigadora Estela Melcón, permite acortar los tiempos de investigación, al trabajar con compuestos cuya seguridad ha sido previamente evaluada.

Paralelamente se trabaja en la identificación de nuevos compuestos, incluidos productos naturales y librerías farmacológicas, desarrollados en colaboración con otros centros de investigación y universidades de España, con el objetivo de identificar nuevas moléculas eficaces y menos tóxicas, una de las principales limitaciones que presentan algunos de los tratamientos actuales, según ha informado a Europa Press en un comunicado la ULE.

"Nuestro trabajo busca dar respuesta a una enfermedad compleja, para la que las opciones terapéuticas siguen siendo limitadas, mejorando los tratamientos actuales y desarrollando soluciones más eficaces, seguras y accesibles que permitan anticiparse a un escenario cambiante o a un posible incremento de casos en nuestro entorno", ha señalado Melcón.

AUMENTO DE CASOS

Coincidiendo con la conmemoración del Día Mundial de las Enfermedades Tropicales Desatendidas, que se celebra cada 30 de enero, el grupo Entropia ha querido poner el foco en el impacto real que estas patologías tienen también en España y la necesidad de reforzar su visibilidad, prevención e investigación ante la incidencia creciente de la leishmaniasis en el país.

Según el último informe de la Red Nacional de Vigilancia Epidemiológica, elaborado por el Centro Nacional de Epidemiología del Instituto de Salud Carlos III, en 2024 se notificaron en España 485 casos, la mayoría de carácter autóctono, de los cuales el 98,3 por ciento fueron confirmados. En ese mismo año se registraron 13 fallecimientos, principalmente asociados a la forma visceral de la enfermedad, una cifra que pone de manifiesto la necesidad de reforzar la vigilancia y la prevención incluso en países con sistemas sanitarios avanzados.

Esta realidad, según ha incidido el grupo Entropia, evidencia la necesidad de reforzar los sistemas de vigilancia y prevención, incluso en países con sistemas sanitarios avanzados, así como de avanzar en un enfoque One Health (Una Salud), que reconoce la interconexión entre la salud humana, animal y ambiental.

IMPULSAR LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA

En este sentido, ha subrayado la importancia de la labor veterinaria, del control de los animales que actúan como reservorios y del impulso a la investigación científica, como la que se desarrolla en la Universidad de León, orientada a mejorar el conocimiento de la enfermedad y a desarrollar nuevas herramientas terapéuticas y preventivas.

Asimismo, ha señalado que resulta "fundamental" avanzar en la concienciación social y en la correcta notificación de los casos por parte de los profesionales sanitarios y veterinarios, con el fin de disponer de registros actualizados que permitan detectar posibles brotes de forma temprana y responder de manera eficaz ante un problema de salud pública emergente.

DÍA MUNDIAL DE LAS ETD

La conmemoración del Día Mundial de las ETD se centra este año en el lema 'Unirse. Actuar. Eliminar', recordando que más de 1.700 millones de personas en todo el mundo siguen afectadas por 24 enfermedades prevenibles y tratables. Entre ellas se incluyen dengue, lepra, rabia, sarna, leishmaniasis o enfermedad de Chagas.

A pesar de contar con herramientas de prevención y tratamiento, estas patologías persisten mayoritariamente en los lugares con recursos limitados, donde el acceso a agua potable, saneamiento y atención sanitaria es insuficiente.

Durante décadas esta falta de recursos ha constituido una barrera importante para el control, la eliminación y la erradicación de estas enfermedades. A ello hay que sumar en los últimos años el impacto de la pandemia de Covid-19, que provocó graves retrasos e interrupciones en los programas de control impulsados por organizaciones supranacionales como la OMS o la DNDi (Iniciativa de Medicamentos para las Enfermedades Olvidadas), así como una reorientación de recursos de investigación hacia la emergencia sanitaria.

Por ello, el grupo Entropia ha recalcado la necesidad de visibilidad las ETD, generar voluntad política para su control y situar a las personas y las comunidades "en el centro de la respuesta" para avanzar en la eliminación de al menos una ETD en 100 países antes de 2030, en consonancia con el Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) 3, orientado a "garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las edades".