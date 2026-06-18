El grupo 'Happening' presenta este sábado en Valladolid su nuevo audiolibro de cuentos 'Único'

VALLADOLID 18 Jun. (EUROPA PRESS) -

El grupo de rock vallisoletano 'Happening' presenta este sábado 20 de junio, en la terraza de La Fundición, su nuevo audiolibro de cuentos ilustrados que lleva por título 'Único' y que recopila una serie de cuentos en los que se relatan historias reales y ficticias, de unos niños preocupados por la naturaleza, la amistad, la guerra, la solidaridad o el compañerismo y el respeto.

'Único' es un libro de cuentos escrito por Sergio Aparicio 'Cholo', cuyas ilustraciones corren a cargo de Dani Peña y editado por La Maleta Ediciones. Además, esta obra incluye los códigos QR para acceder a las canciones que Happening ha compuesto para el proyecto.

El grupo vallisoletano ha querido crear un proyecto cultural que une literatura, música e ilustración, y mantener su filosofía de fomentar valores como la autoestima, el respeto a la diversidad, el uso apropiado de las redes sociales, la tolerancia, el cuidado del medio ambiente o la imaginación, a través de historias y canciones.

El acto comenzará a las 20 horas y estará conducido por el periodista Raúl Rodríguez.