El Grupo de Intervención Psicológica en Desastres ha realizado más de 100 desplazamientos en Ávila

Imagen de archivo de varios profesionales del Grupo de Intervención Psicológica en Desastres y Emergencias - JCYL

ÁVILA 30 Jul. (EUROPA PRESS) -

Los profesionales del Grupo de Intervención Psicológica en Desastres y Emergencias (GRIPDE) ha realizado más de 100 desplazamientos desde el pasado jueves, 23 de julio, a distintas localidades abulenses afectadas por el incendio forestal declarado en Burgohondo.

En concreto y según ha informado este jueves, 30 de julio, Protección Civil los profesionales del Grupo de Intervención Psicológica en Desastres y Emergencias se han desplazado hasta el Lienzo Norte y a la Escuela Nacional de Policía, en la capital abulense, y a otras seis localidades que han recibido a personas desalojadas por las llamas: El Barco de Ávila, Arenas de San Pedro, El Raso, Candeleda, La Adrada y Sotillo de la Adrada.

A lo largo de estos días los profesionales del GRIPDE han prestado ayuda y apoyo a los afectados por los incendios trasladados a los distintos centros. El GRIPDE fue movilizado por el Centro Coordinador de Emergencias de la Junta y en estos momentos presta apoyo en el resto de los incendios forestales que sufre Castilla y León.

"Desde el día 23 de julio, los profesionales del Grupo de Intervención Psicológica en Desastres y Emergencias (GRIPDE) han permanecido todos estas duras jornadas, durante 24 horas al día, junto a los afectados", ha destacado Protección Civil.