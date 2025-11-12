Los grupos municipales burgaleses reivindican de forma unánime la reapertura del tren directo Burgos-Aranda-Madrid

El secretario de Socibur, Carlos Temiño; la portavoz del equipo de Gobierno, Andrea Ballestero; el portavoz del PSOE, Josué Temiño; la alcaldesa, Cristina Ayala; y el portavoz de Vox, Fernando Martínez-Acitores. - EUROPA PRESS

BURGOS 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

Los tres grupos municipales del Ayuntamiento de Burgos -PP, PSOE y Vox- se han unido este miércoles en una sola voz para reiterar el compromiso de "toda la ciudad" para reclamar la reapertura del tren directo Burgos-Aranda-Madrid.

Se unen así a las manifestaciones ciudadanas, encabezadas por la Sociedad Civil Burgalesa (Socibur), que cada sábado desde hace ocho años reclaman la apertura de la línea clausurada hace ahora 14 años.

La alcaldesa de Burgos, Cristina Ayala, ha reiterado el apoyo a la iniciativa y ha recordado que una bateadora que realizaba trabajos de mantenimiento en el túnel de Somosierra quedó sepultada bajo un desprendimiento en 2011 y, desde entonces, la máquina sigue allí y la línea clausurada entre Aranda y Burgos.

La regidora ha precisado que el objetivo "no es que salga la bateadora", sino que haya tráfico entre Burgos, Aranda y Madrid y ha dado las gracias a Socibur por "mantener viva" una reivindicación fundamental, esencial y necesaria para el desarrollo de la ciudad", ha precisado, "el 'plante' que iniciaron hace ocho años de la iniciativa del arquitecto Pedro del Barrio.

En su intervención, ha destacado que el proyecto del tren directo tiene implicaciones "económicas, sociales y medioambientales" que hacen prioritario retomar la línea para las mercancías. Además, ha valorado la "unidad de acción entre la política y la sociedad civil" y ha agradecido la presencia de los portavoces de los tres grupos municipales.

Además, ha apelado a la sensibilidad política de los gobernantes "sean del partido que sean" porque considera que el tren sólo será "una realidad" cuando haya "intención política" de que sea una realidad; "ni un minuto antes ni un minuto después", ha afirmado, tras lo que ha recordado que la competencia es del Gobierno central.

INVITACIÓN A PUENTE

Ayala ha invitado al ministro de Transportes, Óscar Puente, a visitar la ciudad para conocer de primera mano "por qué" se reclama esta infraestructura, convencida de que se le podría convencer, "no desde el enfrentamiento político, sino desde el sentido común".

La alcaldesa ha recordado que el Ayuntamiento ha aprobado "una ayuda logística para que haya trenes multicliente a Valencia", lo que demuestra "la necesidad de reforzar nuestras conexiones en tren y reconectarlas no solo a través de Valladolid, sino de forma directa a través de Aranda".

En el acto también han intervenido los portavoces de los grupos municipales del PSOE y Vox, Josué Temiño y Fernando Martínez-Acitores, respectivamente.

El primero ha reafirmado que el Grupo Socialista mantiene "la misma posición" respecto al tren directo, independientemente de quién esté al frente del Gobierno, y ha defendido su reapertura "por ser una oportunidad más para la ciudad".

En este marco, ha recordado que el Ministerio de Transportes está trabajando en "un estudio técnico de viabilidad económica" al que se han incorporado alegaciones del Ayuntamiento de Aranda de Duero y ha confiado en que "en las próximas semanas se puedan conocer sus conclusiones".

Por su parte, Acitores ha asegurado que la línea Madrid-Aranda-Burgos "es fundamental para la economía de Burgos" y ha celebrado el acuerdo de todos los grupos.

El portavoz de Vox ha hecho un llamamiento a participar en la manifestación convocada este sábado a las 13.15 horas en la Plaza Mayor, donde se recordará el octavo aniversario del plante. Carlos Temiño ha agradecido el respaldo unánime de los tres grupos municipales y ha insistido en que "esta infraestructura más pronto que tarde tiene que estar en marcha, porque "la necesita la provincia de Burgos, la necesita Segovia, la necesita Madrid y la necesita España".

Temiño ha reclamado que, "por encima de las discrepancias políticas "legítimas", esté el "interés general" y la defensa del progreso y del futuro de la provincia, subrayando que la sociedad burgalesa tiene que "visualizar que todos estamos de acuerdo en que esta infraestructura es vital para la ciudad".