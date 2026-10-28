La Guardia Civil de Armunia (León) salva la vida a un hombre tras sufrir una parada respiratoria al volante

Agentes de la Guardia Civil de Armunia (León) han salvado la vida a un hombre al auxiliarlo tras sufrir una parada cardiorrespiratoria mientras se encontraba al volante de su vehículo. - SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN LEÓN

LEÓN 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

Agentes del Puesto Principal de la Guardia Civil de Armunia (León) han salvado la vida a un hombre al auxiliarlo tras sufrir una parada cardiorrespiratoria mientras se encontraba al volante de su vehículo en la provincia de León.

Los hechos ocurrieron cuando, tras el aviso de un ciudadano, los agentes observaron una furgoneta que circulaba marcha atrás y colisionaba contra un vehículo estacionado. Al acercarse, comprobaron que el conductor se encontraba inconsciente en el interior y no respondía a los estímulos físicos ni verbales.

Ante la gravedad de la situación los guardias civiles procedieron a extraerlo de forma segura del vehículo y, tras comprobar que se encontraba en parada cardiorrespiratoria, iniciaron inmediatamente las maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP), según ha informado a Europa Press en un comunicado la Subdelegación del Gobierno en León.

Los agentes se relevaron de forma coordinada para mantener las compresiones torácicas de manera ininterrumpida y así lograron mantener con vida al hombre hasta la llegada de la UVI móvil. El personal sanitario se hizo cargo de la asistencia y confirmó que la rápida intervención y las maniobras de reanimación practicadas habían sido fundamentales para su supervivencia.

Según el seguimiento realizado, a fecha de hoy, el hombre permanece ingresado en el Hospital Universitario de León (HULE), donde se encuentra estable y a la espera de una intervención quirúrgica en fechas próximas.

El propio afectado ha dejado constancia en el libro oficial del centro hospitalario de su felicitación y agradecimiento a los guardias civiles por una actuación que, según ha manifestado, le ha permitido seguir con vida. También ha expresado su reconocimiento a los facultativos y al resto del personal sanitario que le atienden.

La Guardia Civil ha destacado la importancia de la rápida respuesta ante una emergencia y de la formación en primeros auxilios, que puede resultar decisiva para salvar vidas mientras llegan los servicios sanitarios.