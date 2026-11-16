Guardia Civil de Ávila esclarece un delito de estafa y otro de blanqueo con un detenido y ocho investigados

ÁVILA 16 Nov. (EUROPA PRESS) -

Una persona ha sido detenida por agentes de la Guardia Civil de Ávila y otras ocho han resultado investigadas como presuntas autoras de un delito de estafa y otro de blanqueo de capitales que ocasionó un perjuicio económico de 25.168,24 euros de los que se consiguieron recuperar 23.817,74.

Según ha informado la Guardia Civil, los delincuentes utilizaron técnicas de ingeniería social, es decir, engaños para manipular a la víctima y conseguir que facilitara información que permitiera cometer el fraude.

En este caso, la víctima recibió un mensaje de texto que aparentaba proceder de su entidad bancaria y alertaba de un supuesto cargo de 5.100 euros. Al llamar al número indicado, un hombre se hizo pasar por empleado del banco y solicitó datos con el pretexto de anular la operación, un método que combina el smishing (engaño mediante mensajes) y el vishing (engaño mediante llamadas telefónicas).

Al día siguiente, la víctima comprobó que se habían realizado dos transferencias fraudulentas por un importe total de 25.168,24 euros. Las mismas fuentes han destacado además que la "rápida actuación" de los especialistas Equipo de la Comandancia en Ávila y la coordinación con las entidades bancarias, permitieron recuperar 23.817,74 euros.

Además, la investigación permitió identificar y detener a un hombre en una localidad alicantina presuntamente relacionado con la retirada del dinero en un cajero automático de la provincia de Murcia mientras que otras ocho personas están siendo investigadas por su posible participación en la recepción y dispersión de los fondos en diferentes localidades del litoral mediterráneo.