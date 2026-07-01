La Guardia Civil de Burgos tramita cuatro expedientes por infracciones muy graves sobre transporte escolar. - GUARDIA CIVIL DE BURGOS

BURGOS, 1 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Subsector de Tráfico de la Guardia Civil de Burgos tramita cuatro expedientes por infracciones muy graves en materia de transporte escolar, tras la campaña desplegada el pasado mes de mayo tras recibir una serie de quejas y de informaciones recabadas de distintas personas y fuentes vinculadas al sector.

Las actuaciones han consistido en la revisión y el cotejo, por personal especialista del Subsector de Tráfico de la Guardia Civil de Burgos, de las autorizaciones especiales exigidas a las empresas responsables, así como en la verificación de las condiciones técnicas de los vehículos empleados, acciones que han contado con la colaboración de los Servicios de Educación y de Autorizaciones e Inspección de Transportes de la Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León en Burgos.

Paralelamente, también se realizaron inspecciones y verificaciones dirigidas a garantizar que los desplazamientos se desarrollaran con las máximas condiciones de seguridad, comprobando para ello tanto la documentación administrativa como las condiciones operativas de las rutas inspeccionadas.

Como resultado, se han detectado una serie de anomalías reiteradas durante varias jornadas en alguna de las rutas que transcurrían por la comarca de Las Merindades, motivo por el que se han tramitado cuatro expedientes sancionadores calificados como muy graves por diferentes infracciones contempladas en la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres.

Este tipo de incumplimientos a la normativa vigente pueden conllevar sanciones económicas de hasta 6.000 euros y la pérdida de la autorización para el transporte. La Guardia Civil destaca que estas conductas constituyen casos excepcionales dentro de un sector que, de forma generalizada, mantiene un elevado compromiso con la seguridad de los pasajeros en toda la provincia de Burgos, colaborando activamente en el cumplimiento de la normativa y en la mejora continua de las condiciones del servicio.