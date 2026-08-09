Localizado en buen estado el peregrino croata desaparecido en León mientras hacía el Camino de Santiago

LEÓN, 9 Ago. (EUROPA PRESS) -

El peregrino de 42 años y nacionalidad croata desaparecido en la provincia de León cuando hacía el Camino de Santiago ha sido localizado esta tarde en buen estado en la vía pública de la localidad de Pereje, en el municipio de Trabadelo.

La Subdelegación del Gobierno en León ha informado, en un comunicado recogido por Europa Press, que una patrulla del Puesto de Villafranca del Bierzo (León) ha localizado al peregrino sobre las 15.35 horas en la mencionada localidad.

Así ha concluido el dispositivo de búsqueda que se desplegó el sábado 8 de agosto tras recibir las autoridades un aviso de la esposa del peregrino, quien informó que la familia llevaba sin tener noticias del hombre desde la mañana del mismo día, cuando iba a hacer la etapa del Camino entre Astorga y Cruz de Ferro en Foncebadón.