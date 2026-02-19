La Guardia Civil comienza a prestar servicio en el Acuartelamiento de Arroyo (Valladolid)

Archivo - Imagen de archivo de la Guardia Civil. - GUARDIA CIVIL - Archivo

ARROYO DE LA ENCOMIENDA (VALLADOLID), 19 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha comenzado a prestar servicio en el nuevo Acuartelamiento de Arroyo de la Encomienda (Valladolid) en las nuevas instalaciones adquiridas y habilitadas por el Ayuntamiento de la localidad, que se ubican en el número 89 de la Avenida Colón.

Desde las 15.00 horas del día 18, los agentes pertenecientes al Puesto Principal de Arroyo de la Encomienda procedieron a la ocupación y a montar los primeros servicios de la nueva Unidad, han informado a Europa Press fuentes del Instituto armado.

Además del Puesto Principal las instalaciones albergarán a la 3ª Compañía de Valladolid al mando de un comandante, así como los Equipos ROCA y Viogen (Violencia de Género).

Con ello se pretende dar un mejor servicio a los vecinos de la localidad, sino también a los pueblos del alfoz de la provincia de Valladolid, han apuntado las mismas fuentes.