La Guardia Civil se incauta de 12 kilos de cocaína y detiene a tres personas en Salamanca

Droga y material incautado en la operación 'Randall' en Salamanca. - GUARDIA CIVIL

SALAMANCA, 22 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil se ha incautado de doce kilos de cocaína, ha detenido a tres personas e investiga a otras tantas en Salamanca, donde ha dado por desarticulada una organización criminal asentada en la provincia dedicada a la adquisición, transporte y distribución de la droga.

La operación, denominada 'Randall', ha permitido la incautación de una cantidad de cocaína que, una vez adulterada y distribuida en dosis para su venta al menudeo, habría alcanzado un valor superior al millón y medio de euros, lo que convierte esta actuación en una de las operaciones contra el narcotráfico más relevantes desarrolladas en Castilla y León en los últimos años, según han señalado a Europa Press fuentes del Instituto armado.

La investigación, desarrollada durante los últimos nueve meses por la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Comandancia de Salamanca, ha permitido detectar que la organización se encargaba de adquirir importantes cantidades de cocaína en distintos puntos del territorio nacional para su posterior distribución en la provincia.

La operación culminó el pasado 16 de julio, cuando especialistas del Equipo de Delincuencia Organizada y Antidroga (EDOA) de la Guardia Civil detectaron uno de los envíos de droga, que permitió localizar una 'guardería' utilizada por la organización, donde almacenaban la cocaína para su manipulación, adulteración y posterior distribución.

REGISTROS Y DETENCIONES

Ante estos hechos y con la correspondiente autorización judicial, la Guardia Civil ha llevado a cabo cuatro entradas y registros en los domicilios de los investigados y en la citada 'guardería', tras lo que se ha procedido a la detención de los integrantes de la organización.

Toda esta operación se ha llevado a cabo en la zona del barrio capitalino de El Zurguén y la localidad cercana a Salamanca de Calvarrasa de Arriba.

Como resultado de la operación se intervinieron 12,120 kilogramos de cocaína de gran pureza, varias armas, entre las que destaca un revólver del calibre 357 con su correspondiente munición, dinero en efectivo, joyas y tres vehículos.

Los tres detenidos han sido puestos a disposición de la autoridad judicial, que ha decretado prisión provisional para los tres investigados, aunque el ingreso en uno de los casos es eludible mediante el pago de fianza.

Como continuación de la operación, durante el 21 de julio, la Guardia Civil ha investigado a otras tres personas por su presunta implicación en los hechos investigados.