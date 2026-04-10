La Guardia Civil incauta 400 mecheros falsificados tras 27 inspecciones en establecimientos de Valladolid

Mecheros falsificados incautados por la Guardia Civil en Valladolid. - GUARDIA CIVIL

VALLADOLID, 10 Abr. (EUROPA PRESS) -

Efectivos de la Guardia Civil se han incautado de 400 mecheros falsificados tras 27 inspecciones en establecimientos de Valladolid y lleva a cabo investigaciones para determinar su origen.

En concreto, la Benemérita ha desarrollado durante los meses de febrero y marzo una serie de actuaciones dirigidas a combatir la venta y distribución de productos falsificados en la provincia.

En el marco de estas investigaciones, los agentes realizaron 27 inspecciones en diversos establecimientos de la capital centradas en la posible comercialización de encendedores falsificados, han informado a Europa Press fuentes del Instituto armado.

Durante estas actuaciones, los agentes localizaron 401 encendedores falsificados y procedieron a su incautación y precinto, así como a la incoación de las correspondientes actas-denuncia a los responsables de los establecimientos inspeccionados.

Estas intervenciones son el resultado de las pesquisas iniciadas tras detectar indicios de venta de material falsificado en Valladolid, ha explicado la Guardia Civil.

RIESGOS

El Instituto armado, que ha instruido las correspondientes diligencias que se han puesto a disposición judicial, continúa trabajando para determinar el origen de los productos intervenidos e identificar a todas las personas y empresas implicadas en la distribución y comercialización de esta mercancía ilícita dentro de la provincia.

La Benemérita ha recomendado comprar siempre en establecimientos autorizados y de confianza, desconfiar de productos cuyo precio sea anormalmente bajo respecto al habitual y revisar que los artículos cuenten con marcado CE, etiquetado correcto y garantías del fabricante.

Además, aconseja que, en caso de sospecha sobre la autenticidad de un producto, se evite su compra y se comunique a las autoridades, tras lo que ha recordado que la adquisición de productos falsificados puede suponer riesgos para la seguridad, especialmente en artículos como encendedores.