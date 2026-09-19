La Guardia Civil localiza y destruye un proyectil de la Guerra Civil en un paraje de Puebla de Lillo (León) - GUARDIA CIVIL

LEÓN, 19 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha localizado y destruido un proyectil rompedor de 90 milímetros, utilizado durante la Guerra Civil Española, que fue hallado por un ciudadano en un paraje aislado del término municipal de Puebla de Lillo (León).

El aviso fue recibido en la Central Operativa de Servicios (COS) de la Guardia Civil, después de que un ciudadano comunicara el hallazgo de lo que parecía ser un antiguo proyectil en una zona de difícil acceso.

Ante la naturaleza del objeto y las características del terreno, se activó al Equipo de Desactivación de Explosivos (EDEX) de la Comandancia de León, cuyos especialistas se desplazaron hasta la zona mediante un helicóptero de la Guardia Civil de la XII Zona de Castilla y León, debido a la dificultad de la orografía y a la necesidad de trasladar hasta el lugar los medios necesarios para llevar a cabo la intervención.

Los expertos accedieron hasta el lugar del hallazgo y comprobaron que se trataba de un proyectil rompedor de 90 milímetros que conservaba la espoleta, procedente de la época de la Guerra Civil Española.

Tras realizar la correspondiente valoración y adoptar todas las medidas de seguridad y autoprotección, se procedió a trasladar el artefacto hasta una zona segura, donde se llevó a cabo su destrucción de forma controlada, eliminando así el riesgo que suponía su presencia.