La Guardia Civil recurre a los GRS para detener al atrincherado en Burgos tras secuestrar a un taxista

Equipo del Grupo de Reserva y Seguridad (GRS) en la intervención para detener al varón atrincherado en Villoruebo. - GUARDIA CIVIL

BURGOS, 13 Mar. (EUROPA PRESS) -

Los 'antidisturbios' del Grupo de Reserva y Seguridad (GRS) de la Guardia Civil han intervenido este viernes, tras los intentos de negociación, para detener al varón de 34 años que se había atrincherado en una vivienda de la localidad de Villoruebo (Burgos) después de que secuestrara a punta de pistola a un taxista en Madrid al que liberó al llegar al municipio burgalés.

Según han detallado fuentes de la Guardia Civil en un comunicado recogido por Europa Press, se tuvo conocimiento de los hechos a las 2.03 horas de este viernes, a raíz de la comunicación de un familiar del taxista, quien alertó de la situación y de que éste había sido secuestrado por una persona a punta de pistola en Madrid, pero que ya había sido liberado.

La Central de Servicios COS activó el protocolo de urgencia para estos casos y movilizó a varias patrullas en su búsqueda, hasta lograr encontrarlo en Villoruebo, dentro del taxi en "evidente estado de shock', aunque ileso. Precisó asistencia sanitaria.

Fruto de las primeras pesquisas se conoció que el presunto autor de la detención ilegal había accedido a una vivienda propiedad de su familia y se negaba a salir.

Varias patrullas de Seguridad Ciudadana, del SEPRONA con drones y de las USECIC de Burgos y Soria acordonaron el perímetro, y establecieron una zona de prevención, en la que extremaron las medidas de seguridad ante la posibilidad de que el arma que había exhibido el individuo atrincherado fuera real, por lo que adicionalmente se desplegó un dispositivo preparado para intervenir, llegado el caso.

No obstante, desde el primer momento "la principal y única vía" que se siguió fue la de la negociación y se invitó a esta persona a que depusiera su actitud y colaborara, para lo cual se personó el equipo de negociadores de la Comandancia, que llegó a comunicarse con el varón desde el exterior e intentó mantener un diálogo constante para instarle a que saliera voluntariamente.

Tras los intentos del equipo de negociadores de la Comandancia de la Guardia Civil, finalmente el Grupo de Reserva y Seguridad (GRS) irrumpió en la vivienda para detener al varón, que no puso resistencia.

Agentes han buscado en el interior del domicilio el arma empleada por el varón para secuestrar al taxista.