La Guardia Civil rescata a dos montañeros en el Pico Peña Santa, en Posada de Valdeón (León) - GUARDIA CIVIL

LEÓN, 19 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha rescatado a dos montañeros que realizaban una actividad en la zona del Pico Peña Santa, en Posada de Valdeón (León), uno de los cuales, una mujer, había sufrido una posible luxación de codo y no podía continuar la marcha.

El aviso se recibió sobre las 8.05 horas a través del Servicio de Emergencias 112 de Asturias, que informó de la necesidad de auxiliar a los dos montañeros, por lo que se movilizó al Grupo de Rescate Especial de Intervención en Montaña (GREIM) de la Guardia Civil con base en Sabero y al helicóptero de la Unidad Aérea de León.

Una vez en la zona, el equipo de rescate localizó a los dos montañeros en la ladera del Pico Peña Santa y, debido a las características del terreno y a la dificultad de realizar la evacuación por vía terrestre, utilizó el helicóptero para agilizar el traslado de la herida.

Los dos montañeros fueron evacuados hasta la localidad de Riaño, donde esperaba una ambulancia del centro de salud de la localidad para prestar asistencia sanitaria a la mujer.

La Guardia Civil ha recordado la importancia de planificar adecuadamente las actividades de montaña, consultar las previsiones meteorológicas y adaptar los recorridos a las condiciones físicas y técnicas de cada persona, además de llevar medios de comunicación y equipamiento adecuado.