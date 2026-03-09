Guardia Civil de Salamanca 'cardioprotege' diez vehículos patrulla para atender a los pequeños municipios

Uno de los vehículos cardioprotegidos. - GUARDIA CIVIL

SALAMANCA 9 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Comandancia de la Guardia Civil de Salamanca contará a partir del próximo 15 de marzo con diez vehículos policiales equipados con desfibriladores externos semiautomáticos y personal formado para su uso, que sirven tanto para adultos como para niños para "reforzar" así la cadena de supervivencia, convirtiendo estos vehículos "en aliados clave frente a la parada cardíaca".

La parada cardiaca extrahospitalaria es una de las principales causas de muerte súbita en España. En este contexto, la incorporación de desfibriladores en coches patrulla se ha consolidado como una de las medidas "más eficaces" para reducir el tiempo de respuesta ante una emergencia vital, tal y como han apuntado desde la Subdelegación del Gobierno de Salamanca en un comunicado recogido por Europa Press.

Este modelo de cardioprotección, han añadido, transforma los coches policiales en "auténticos desfibriladores móviles", capaces de actuar antes de la llegada de los servicios sanitarios.

El DESA es un aparato electrónico portátil, sencillo de manejar que identifica y trata la parada respiratoria y los agentes han sido formados por personal cualificado en su manejo y utilización recientemente.

A partir del próximo 15 de marzo, con motivo del dispositivo especial para las elecciones a las Cortes de Castilla y León, en la provincia de Salamanca se contará con diez vehículos policiales cardioprotegidos adjudicados a las Unidades situadas en Santa Marta de Tormes, Cantalapiedra, Béjar, Alba de Tormes, Ciudad Rodrigo, Linares de Riofrío, Fuenteguinaldo, Vitigudino y Lumbrales, priorizando su uso en zonas de difícil acceso y en entornos rurales en los que se carezca de servicios sanitarios las 24 horas del día.