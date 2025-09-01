La Guardia Civil de Salamanca organiza una carrera a favor de la Asociación para la Lucha contra Enfermedades de Riñón

SALAMANCA 1 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil de Salamanca ha organizado, con ocasión de la celebración del 181 aniversario de su fundación y enmarcada dentro de los actos de su patrona, la Festividad del Pilar, la 'Carrera Solidaria Guardia Civil de Salamanca', que en esta ocasión será a beneficio de la Asociación para la Lucha contra las Enfermedades de Riñón.

La carrera se celebrará el próximo lunes 13 de octubre, festivo en la práctica totalidad del territorio nacional, y se discurrirá por las calles de Salamanca y Santa Marta de Tormes, con salida y llegada en las instalaciones de la Comandancia de la Guardia Civil de Salamanca.

La cita deportiva tiene tres opciones de participación, la carrera de 10 kilómetros y la marcha saludable de 5 kilómetros, que contarán con 900 participantes y que tendrán derecho a una bolsa de corredor (todavía quedan plazas disponibles) y, por último, también existirá la citada inscripción dorsal "cero" (aportación económica benéfica sin participar), cuya recaudación será destinada íntegramente a ALCER en Salamanca, sin derecho a bolsa de corredor.

Todos los interesados en inscribirse o participar en el dorsal "cero" podrán hacerlo a través del enlace https://www.orycronsport.com/competiciones/31812.

La carrera está abierta a toda clase de participantes, federados o no federados, con una edad mínima de 16 años. Con una distancia de poco más de 10 kilómetros, esta carrera se enmarca en el calendario provincial de carreras del año 2025, especialidad ruta, donde se distinguen distintas categorías, pero todas con idéntico recorrido, tal y como ha señalado desde la Comandancia de la Guardia Civil en un comunicado recogido por Europa Press.

La carrera de los diez kilómetros se iniciará a las 10.30 horas y la marcha saludable a las 10.35 horas del 13 de octubre. Se adjudicarán premios a los ganadores de cada categoría de la carrera.