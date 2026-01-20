La Guardia Civil de Segovia detiene en la autopista A6 a un hombre por tráfico de cocaína y éxtasis

Alijo aprehedido por la Guardia Civil de Segovia. - GUARDIA CIVIL SEGOVIA

SEGOVIA 20 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil de Segovia ha detenido a un varón de 55 años, residente en Asturias, como presunto autor de un delito de tráfico de drogas durante un dispositivo operativo desplegado por la Unidad de Seguridad Ciudadana (USECIC) en la autopista AP-6, en el término municipal de El Espinar.

La actuación se ha desarrollado en el marco de los servicios preventivos orientados al control de la movilidad y a la detección de ilícitos penales en vías de alta capacidad. Durante la identificación del conductor de un vehículo Mercedes C230, los agentes han apreciado diversos indicios que han motivado la inspección del interior del turismo.

En el registro del vehículo, la Guardia Civil ha localizado un envoltorio que contenía cocaína, así como aproximadamente 50 gramos de MDMA (la 'droga del amor' o éxtasis). Según ha informado el Instituto Armado, la cantidad de sustancia intervenida era incompatible con el consumo propio.

Ante estos hechos, los agentes han procedido a la detención del conductor y a la intervención tanto del vehículo como de las sustancias estupefacientes aprehendidas.

El detenido ha sido trasladado a dependencias oficiales para la instrucción de las correspondientes diligencias y posteriormente ha sido puesto a disposición del Tribunal de Instancia, Sección de Guardia, de Segovia.