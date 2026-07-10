La Guardia Civil de Valladolid ha denunciado en junio a 174 conductores por ir bebidos o dar positivo en drogas. - GUARDIA CIVIL VALLADOLID

VALLADOLID 10 Jul. (EUROPA PRESS) -

Un total de 174 conductores ha sido denunciado durante el pasado mes de junio por Agentes del Subsector de Tráfico de la Guardia Civil de Valladolid por conducir tras haber consumido alcohol o drogas, 82 de ellos durante los fines de semana. Como viene siendo habitual, entre las drogas más consumidas están el cannabis, anfetaminas y cocaína.

A lo largo del mes de junio pasado se han realizado 192 pruebas de detección de drogas a conductores que presentaban algún síntoma de haber ingerido alguna sustancia, habían cometido alguna infracción o se habían visto implicados en un accidente. De estos 192 conductores sometidos al test salival para comprobar la presencia de drogas en su organismo, 77 resultaron positivas, es decir un 40,10%.

En el transcurso de este mes, se ha hecho un especial hincapié en los vehículos destinados al transporte de mercancías a raíz de la tendencia al alza en la siniestralidad, dadas sus dimensiones y el potencial daño devastador en caso de impacto, dando como resultado la sanción de 8 camioneros por haber dado positivo en las pruebas de detección de drogas, según informaron a Europa Press fuentes del Instituto Armado.

Por lo que respecta al alcohol, se han realizado 6.391 pruebas de control de alcoholemia y 97 conductores dieron positivo, de ellos 81 detectados en controles preventivos, 5 tras haber cometido una infracción, otros 10 por estar implicados en un accidente y 1 por sintomatología.

De los 97 conductores que dieron positivo, a 77 se les ha abierto expediente sancionador por vía administrativa, mientras que a los 20 restantes se les ha instruido diligencias para su posterior traslado a la autoridad judicial por superar la tasa de 0,60 mg/l en aire espirado, conducir bajo la influencia de alcohol y drogas y negativa a efectuar pruebas detección de alcohol y drogas.

Así mismo, se ha investigado a 21 conductores de turismo, 7 por pérdida de vigencia del permiso por pérdida de puntos, 6 por carecer de él, 3 por privación cautelar de permiso de conducción por decisión judicial, 2 por exceso de velocidad, 2 por conducción temeraria y 1 por abandono del lugar del accidente.

El Código Penal, en su artículo 379, establece que quien condujere un vehículo a motor o un ciclomotor bajo la influencia de drogas tóxicas, estupefacientes, sustancias psicotrópicas o de bebidas alcohólicas, será castigado con la pena de prisión de tres a seis meses o con la de multa de seis a doce meses o con la de trabajos en beneficio de la comunidad de treinta y uno a noventa días, y, en cualquier caso, con la de privación del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores por tiempo superior a uno y hasta cuatro años.

Será condenado con dichas penas el que condujere con una tasa de alcohol en aire aspirado superior a 0,60mg/l o con una tasa de alcohol en sangre superior a 1,2 gr/l.