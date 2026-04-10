Guindos (BCE) insta a Europa a incrementar el gasto en defensa

SORIA, 10 Abr. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente del Banco Central Europeo (BCE), Luis de Guindos, ha instado a que Europa incremente el gasto en defensa y ha advertido que "preocupan más" los impactos de "segunda ronda" que pueda tener la guerra en Oriente Medio.

De Guindos ha animado, ante una situación económica "marcada por la guerra" a tener una "mayor integración y cooperación entre los países europeos" para "sobrevivir en el nuevo mundo" ya que, si se continúa con la fragmentación, "Europa caerá en la peor irrelevancia".

En estos términos se ha expresado en el Parador de Soria durante su participación en el Encuentro Empresarial del Club Cámara donde ha analizado la situación económica en Europa que, antes de la guerra de Irán, "tenía un crecimiento mejor de lo que se preveía".

De Guindos ha subrayado que el mundo que se ha conocido desde la caída del muro de Berlín o desde el final se la segunda guerra ha cambiado y se ha pasado de un panorama donde las relaciones internaciones estaban basadas en reglas mientras que en la actualidad prevalece el poder del más fuerte.

"Europa se enfrenta a un reto muy importante en defensa, porque tenemos una guerra en las puertas de Europa como es Ucrania, y por otro lado EEUU, que siempre se ha ocupado de la defensa de Europa, en estos momentos está desaparecido, lo que es una circunstancia nueva", ha advertido De Guindos sobre ese paraguas de EEUU "que antes beneficiaba y ahora se cierra, lo que obliga a incrementar el gasto en defensa".

SITUACIÓN ECONÓMICA Y CONFLICTO

En relación a la situación económica, ha incidido en que está marcada por la guerra y para ello es "importante" remontarse a "cinco semanas antes" donde el crecimiento de Europa era "mejor de lo previsto" con una inflación del 2,1 por ciento.

Asimismo, ha manifestado que, en una situación de incertidumbre por la política arancelaria de América, "Europa capeaba mejor el entorno complejo de lo que se había previsto".

Así, ha anotado que es en este momento cuando llega la guerra de irán que "incrementa la incertidumbre y los precios de la energía" con un doble efecto que "incrementa el nivel de precios y reduce la actividad económica".

El vicepresidente del BCE ha reiterado que la intensidad del impacto negativo "dependerá de la evolución del conflicto", por lo que cuanto más largo y extensivo será mayor.

En este contexto de "incertidumbre", ha avanzado que desde el BCE se ha generado un escenario central y dos alternativos, "el adverso y el severo", con la diferencia de la "inestabilidad del efecto negativo derivado de la guerra, al no saber cómo va a evolucionar el conflicto".

De Guindos ha recalcado que el BCE ya había reducido los tipos de interés, pero la política monetaria "no puede hacer nada en un primer impacto" por lo que la preocupación es mayor en "impactos de segunda ronda donde las expectativas de inflación comienzan a acelerarse".

ESTABILIZACIÓN FINANCIERA

El vicepresidente del Banco Central Europeo ha abordado la estabilización financiera, donde la posición de los bancos es buena, pero "existen riesgos" por lo que se ha detenido en tres principales potenciales de vulnerabilidad.

El primero de ellos ha sido las valoraciones de los mercados (renta fija, variables) que "han sido muy elevados", aunque sin tensiones como la pandemia, "en lo que es una cierta estabilidad".

El segundo riesgo para la estabilidad está en la política fiscal en Europa que está "bastante límite" y donde no todos los países están en la misma situación.

El tercer posible generador de vulnerabilidad son los no bancos, "un sector muy amplio que va desde compañía de seguros a fondos de inversiones" y que es el que genera más incertidumbre ya que se trata de "crédito privado" y son "fondos que invierten dando préstamos alternativos a la banca".