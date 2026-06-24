El guionista Jorge Guerricaechevarría, Premio de Honor PUFA por su trayectoria profesional

El guionista Jorge Guerricaechevarría, Premio de Honor PUFA gracias al impulso de Fundación SGAE. - PUFA

VALLADOLID 24 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Festival Internacional de Cine Fantástico y de Terror de Valladolid - PUFA (Pucela Fantástica) reconocerá la trayectoria de Jorge Guerricaechevarría, uno de los nombres más influyentes del guion cinematográfico español de las últimas décadas, con la concesión del Premio PUFA de Honor, reconocimiento otorgado con la colaboración de Fundación SGAE.

El autor asturiano recogerá el galardón durante la gala de clausura del certamen, que se celebrará el próximo 11 de julio, y participará previamente en un encuentro abierto al público programado para las 16.30 horas en el Auditorio FUNDOS Fórum Valladolid.

Guionista imprescindible para entender la evolución del cine español desde los años noventa, Guerricaechevarría (Avilés, 1965) ha desarrollado una carrera ligada a algunos de los títulos más relevantes del fantástico, el thriller y la comedia negra producidos en nuestro país.

Jorge Guerricaechevarría debutó en el cine con el guion del cortometraje Mirindas asesinas, dirigido por Álex de la Iglesia, cineasta con el que ha desarrollado una de las colaboraciones más fructíferas del cine español contemporáneo. Juntos han firmado títulos como Acción mutante, El día de la bestia, Perdita Durango, Muertos de risa, La comunidad, 800 balas, Las brujas de Zugarramurdi, Mi gran noche, Veneciafrenia o El bar, además de proyectos televisivos como La habitación del niño, Plutón BRB Nero y la serie 30 monedas.

A lo largo de su trayectoria también ha trabajado junto a otros nombres fundamentales del cine español. Participó con Pedro Almodóvar en el guion de Carne trémula y ha sido colaborador habitual de Daniel Monzón en películas como El robo más grande jamás contado, La caja Kovak, Celda 211 o El Niño. Su firma aparece igualmente en títulos como Platillos volantes, de Óscar Aibar; Fin, de Jorge Torregrossa; Cien años de perdón, de Daniel Calparsoro; Quién a hierro mata y Hermana muerte, de Paco Plaza; o la reciente serie 1992, nuevamente junto a Álex de la Iglesia.

Sus guiones han obtenido seis nominaciones a los Premios Goya, una nominación a los European Film Awards, otra a los Premios Gaudí y cuatro nominaciones del Círculo de Escritores Cinematográficos. En 2010 obtuvo el Goya al Mejor Guion Adaptado junto a Daniel Monzón por Celda 211 y volvió a recibir este galardón por Las leyes de la frontera, trabajo por el que también obtuvo la Medalla del Círculo de Escritores Cinematográficos al Mejor Guion Adaptado.

El homenaje a Guerricaechevarría cuenta con la colaboración de Fundación SGAE y completa la nómina de Premios de Honor de la tercera edición de PUFA, integrada también por Narciso Ibáñez Serrador, que recibirá un reconocimiento a título póstumo coincidiendo con el cincuenta aniversario de ¿Quién puede matar a un niño?, y por el cineasta Paco Plaza, director de títulos como [REC], Verónica o La abuela y una de las figuras esenciales del fantástico español de las últimas décadas.

INVITADOS CONFIRMADOS

La tercera edición de PUFA contará con la presencia de numerosos invitados vinculados a las películas y actividades programadas durante el festival. Han confirmado ya su asistencia los equipos de dos de los largometrajes que podrán verse en el festival. Por parte de The Waiting Man asistirán su director, el cineasta sueco Carl Sundström; el coguionista y productor Nathaniel P. Erlandsson, y la actriz Mayuko Lindström.

En representación de El ritual de Lily estarán presentes su director, Manu Herrera; el responsable de efectos de maquillaje Pedro de Diego; la productora Daiana Alina Miscu, y las actrices Maggie García, Elena Gallardo y Patricia Peñalver. También acudirán al festival Paco Campano, responsable de Cuántica Rave; la francesa Caroline Favé, directora de Toxic Underground, y Víctor Matellano, codirector junto a Ángel Sala del documental Aquel último tiburón.

Además de los homenajeados Paco Plaza, Jorge Guerricaechevarría y el productor y realizador Alejandro Ibáñez Nauta, hijo de Chicho Ibáñez Serrador, también visitarán Valladolid los equipos de numerosos cortometrajes programados en PUFA 2026: Nick Delgado, director de The One Minute Problem; Jandro, director de El revisor; Marino Darés, director de Rebel Storm: A Star Wars Collateral Story; Raquel Barrachina, directora de Ecos del silencio; Margo García y Pedro Tamames, directores del cortometraje vallisoletano Cenizas, mi amor; y Rubén Guindo, director de Montecarlo 67, gran triunfador en los recién celebrados Premios Fugaz con ocho galardones y que se proyectará fuera de concurso como parte del homenaje a la figura de 'Chicho' Ibáñez Serrador.

La organización anunciará nuevas incorporaciones en los próximos días, ampliando una nómina de invitados que volverá a convertir Valladolid en punto de encuentro para profesionales, creadores y aficionados al cine fantástico y de terror.

Del 4 al 11 de julio, PUFA celebrará su tercera edición con una programación integrada por 26 largometrajes, 28 cortometrajes y 19 estrenos de películas internacionales, entre ellos dos premieres mundiales, seis europeas y once españolas, además de encuentros con cineastas, exposiciones, homenajes y actividades paralelas.

PUFA cuenta con el apoyo del Ayuntamiento de Valladolid, Valladolid City of Film, Valladolid Film Commission, Cines Broadway, Prometeo Escultura, Semana Internacional de Cine de Valladolid (Seminci) y Fundación Obra Social de Castilla y León (FUNDOS), así como con la financiación del programa Nos impulsa de la Junta de Castilla y León, y con la colaboración de Fundación SGAE.