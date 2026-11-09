La Gustav Mahler Jugendorchester ofrecerá un concierto el 13 de noviembre en el Miguel Delibes de Valladolid

La Gustav Mahler Jugendorchester. - JCYL

VALLADOLID 9 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Gustav Mahler Jugendorchester ofrecerá un concierto en la Sala Sinfónica Jesús López Cobos del Centro Cultural Miguel Delibes, en Valladolid, el próximo viernes 13 de noviembre a las 19.30 horas.

Tras su paso por el Otoño Musical Soriano-Festival Internacional de Música de Castilla y León, la orquesta joven con sede en Viena (Austria) ofrecerá un repertorio en el centro cultural regional compuesto por el Concierto para violonchelo en si menor, op. 104, de Antonin Dvorák y por la Sinfonía número 6 en si menor, op. 74 'Patética', de Piotr Ilich Chaikovski.

Considerada una de las orquestas jóvenes más prestigiosas del planeta, la Gustav Mahler Jugendorchester, fue fundada por Claudio Abbado en 1986 como gesto político y artístico, y reúne cada año a los mejores talentos de toda Europa.

Su sonido tiene la frescura de la juventud y la disciplina de la gran tradición centroeuropea, una combinación irrepetible que el público podrá escuchar en esta ocasión bajo la dirección del maestro rumano Cristian Macelaru, ganador de un Grammy y una de las batutas más respetadas de su generación.

Como solista, el concierto contará con la participación de la austríaca Julia Hagen, violonchelista de la nueva generación europea, ganadora del UBS Young Artist Award y reciente debut con la Filarmónica de Viena en Lucerna bajo Christian Thielemann, según ha informado la Consejería de Cultura en un comunicado recogido por Europa Press.

En cuanto al repertorio, el 'Concierto para Violonchelo' de Dvorák, compuesto en Nueva York entre 1894 y 1895, es "una de las obras cumbre absolutas del repertorio romántico". Lo escribió el compositor en los meses más oscuros de su estancia americana, marcado por la nostalgia de Bohemia y por la noticia de la grave enfermedad de su cuñada Josefina --su primer amor de juventud-- en Praga.

Cuando la lloró meses más tarde, ya en Europa, reescribió el final del concierto en su memoria, lo que resultó en "uno de los testamentos más conmovedores que se hayan compuesto": "Un solo de violonchelo profundamente humano, atravesado por una alternancia de ternura y desgarro que pocas obras del siglo XIX igualan", tal y como ha destacado la Consejería.

La 'Patética', de Chaikovski, por su parte, es literalmente un testamento. El compositor la dirigió personalmente el 28 de octubre de 1893 en San Petersburgo. Salió del podio aquella noche y murió nueve días más tarde.

Las hipótesis sobre su muerte --cólera, suicidio encubierto-- siguen abiertas, pero la sinfonía habla "por sí sola" al ser cuatro movimientos que invierten la forma sinfónica clásica al cerrar con un adagio lamentoso en lugar del habitual final triunfal.

ENTRADAS A LA VENTA

Las entradas para los conciertos, con precios en función de la zona, se pueden adquirir en las taquillas del Centro Cultural Miguel Delibes y a través de las páginas web www.oscyl.com y www.centroculturalmigueldelibes.com.

Además, se han puesto a la venta algunas entradas con descuento en página web con el código GUSTAVM50 - 2x1 por 68 euros (zona A).