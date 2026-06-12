Hallada una cabeza en mármol en el yacimiento de Confloenta que podría ser el retrato de Galieno

Imagen de la cabeza de mármol atraibuida al emperador Galieno . - EUROPA PRESS

SEGOVIA 12 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Museo de Segovia ha presentado una cabeza de mármol blanco, de tamaño natural, recuperada en agosto de 2025 durante las excavaciones arqueológicas del yacimiento romano de Confloenta, que se estima del siglo II después de Cristo y podría ser una imagen del emperador Galieno.

La ciudad romana de Confloenta está situada en el entorno de Los Mercados de Duratón, en el término municipal de Sepúlveda. Los especialistas han señalado que la iconografía de la pieza hallada la sitúa en torno a la segunda mitad del siglo III después de Cristo y apunta a que podría tratarse de un retrato del emperador Galieno, aunque no se descarta que corresponda a un miembro de la élite local, que adaptó su imagen a la del gobernante de su época, una constumbre habitual entonces.

El hallazgo se ha producido en el contexto de la excavación del pórtico occidental del foro de Confloenta, el espacio público central de la ciudad romana. El director del Museo de Segovia y corresponsable de las excavaciones junto a la Universidad de Salamanca, Santiago Martínez Caballero, ha explicado que la pieza fue hallada en un estrato superficial al limpiar una zona del pórtico en el último día de la campaña, y que presentaba daños leves derivados del volteo del arado, al encontrarse en una parcela de cultivo.

La cabeza está prácticamente íntegra y es una escultura realizada en mármol blanco, de gran finura y calidad de factura, con una ligera torsión hacia la derecha, cabellera con largos mechones en forma de casquete sin raya y barba compuesta de rizos cortos. Los ojos almendrados, con iris circular grabado y pupila indicada por dos pequeños agujeros, miran hacia arriba.

El trabajo de la cabellera y los rasgos del rostro son compatibles con la iconografía del emperador Galieno, que reinó entre 253 y 268 d.C, en uno de los períodos más convulsos del Imperio Romano. La pieza presenta fractura irregular en el cuello, lo que impide determinar si formaba parte de un busto o de una estatua retrato completa, cuestión que se ha de dilucidar en futuras exploraciones.

CONDENADO AL OLVIDO TRAS SU ASESINATO

El otro codirector de la excavación, el catedrático de Historia Antigua de la Universidad de Salamanca, Juan José Palao, ha subrayado la excepcionalidad histórica del hallazgo. Galieno es uno de los emperadores con menor representación iconográfica conocida, en buena medida porque el Senado decretó su condena al olvido -la denominada damnatio memoriae- tras su asesinato en 268 d.C., lo que conllevó la destrucción masiva de sus estatuas y el borrado de su nombre en las inscripciones.

El investigador ha señalado que el hallazgo, junto a los materiales de decoración arquitectónica recuperados en el mismo espacio, evidencia que Confloenta no sufrió la crisis económica y social que afectó a buena parte de los municipios hispanorromanos en la segunda mitad del siglo III.

La presentación de la cabeza de mármol ha contado con la presencia de representantes de la Junta de Castilla y León, la Diputación Provincial de Segovia y el Ayuntamiento de Sepúlveda. El diputado de Cultura, José María Bravo, ha destacado que el proyecto Confloenta cumple diez años de actividad, y ha avanzado que en los próximos días se realizará la primera visita con medios de comunicación a las Termas de Fortuna, cuya musealización está ya concluida.

La delegada de la Junta en Segovia, Raquel Alonso, ha resaltado que el depósito de la cabeza en el Museo de Segovia enriquece las colecciones arqueológicas del centro, que recibe más de 13.000 visitantes anuales.

Confloenta constituye uno de los principales núcleos urbanos romanos del valle del Duero. Fundada a inicios del siglo I a.C. tras la conquista romana del valle del Duratón, alcanzó el estatuto de municipio de derecho latino entre los años 75 y 96 d.C., durante la época Flavia. La ciudad se extendía sobre una terraza fluvial de cerca de 70 hectáreas entre los ríos Duratón y Serrano, con una trama urbana articulada en torno al foro como espacio público principal. Su foro pecuario, sus termas y las tuberías de plomo de su acueducto figuran entre los elementos mejor documentados.

La exploración sistemática del yacimiento, en el que se han recuperado con anterioridad mosaicos trasladados en 1795 al Palacio de Aranjuez y dos de los cuales se conservan en el Museo Arqueológico Nacional, se ha acometido desde principios del siglo XXI a través de un proyecto de investigación promovido por la Diputación de Segovia con la colaboración de la Junta de Castilla y León, el Ayuntamiento de Sepúlveda y la Universidad de Salamanca.

La cabeza retrato permanecerá expuesta en el Museo de Segovia durante los próximos meses, acompañada de paneles informativos sobre la ciudad romana y el período imperial, antes de incorporarse a la exposición permanente. Los análisis de caracterización del mármol, en colaboración con el Museo Nacional de Arte Romano de Mérida y el Centro de Conservación y Restauración de Bienes Culturales de Castilla y León, permitirán precisar la procedencia del material -que apunta a canteras de Carrara o de la región de Caria, en Turquía- y contextualizar mejor la significación histórica de la pieza en el marco de las relaciones artístico-comerciales de la Hispania romana.