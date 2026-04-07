Hallado un proyectil de la Guerra Civil en la bodega de una vivienda de Villalón de Campos (Valladolid)

Proyectil de la Guerra Civil hallado en Villalón de Campos (Valladolid). - GUARDIA CIVIL

VILLALÓN DE CAMPOS (VALLADOLID), 7 (EUROPA PRESS)

El propietario de una vivienda de Villalón de Campos (Valladolid) ha entregado a la Guardia Civil un proyectil de la Guerra Civil encontrado en la bodega del inmueble.

Se trata de un proyectil de artillería de metralla de calibre 76,2 milímetros tras el aviso del propietario de la vivienda, han informado a Europa Press fuentes del Instituto Armado.

Las actuaciones de los especialistas en desactivación de explosivos (EDEX) de la Guardia Civil comenzaron en la mañana del martes, 31 de marzo, cuando el vecino de la citada localidad vallisoletana comunicó el hallazgo del proyectil.

Los especialistas examinaron cuidadosamente el proyectil y determinaron que se trataba de un proyectil de artillería de metralla de calibre 76,2 milímetros, un modelo muy empleado durante la contienda española, que se encontraba completo aunque en mal estado de conservación, lo cual suponía un riesgo potencial.

Por ello, la Guardia Civil ha recordado que, si alguna persona tiene contacto con algún objeto que despierte sospechas de ser un artefacto explosivo, se recomienda no tocar, mover ni alterar en modo alguno el objeto, señalar el lugar para poder reconocerlo posteriormente y dar aviso al Instituto armado.

Asimismo, en el caso de que alguna persona encuentre en su domicilio algún objeto que considere peligroso se aconseja dar aviso a la Guardia Civil.

En este sentido, la Benemérita ha aclarado que la atención de estas incidencias es prioritaria y no se debe temer ningún tipo de sanción y ha agregado que se desaconseja totalmente transportar el objeto hasta un lugar apartado y abandonarlo allí ya que, además del peligro inherente al transporte, se abandona un objeto peligroso a una situación descontrolada, de forma que se vuelve más peligroso dado que puede sufrir acciones que le hagan explosionar.