Hallan el cuerpo del menor que desapareció en la zona de las aceñas del Pisuerga en Valladolid

Iamgen de archivo de la Policía Nacional. - POLICÍA NACIONAL

VALLADOLID, 28 Jun. (EUROPA PRESS) -

Los servicios de rescate hallaron a última hora de la noche del sábado el cuerpo sin vida del menor de 10 años que desapareció en e río Pisuerga, en la zona de las ruinas de las aceñas en la playa fluvial de Valladolid.

El 1-1-2 dio aviso del rescate sobre las 21.16 horas, momento en el que contactó con la Policía Municipal y los Bomberos de Valladolid, al Cuerpo Nacional de Policía y a Emergencias Sanitarias - Sacyl, que envía una UVI móvil al lugar.

Además, se activó el centro coordinador de emergencias de Protección Civil, desde el que se movilizó además a la Asociación de Salvamento y Rescate de Castilla y León, unidad especializada en actividades subacuáticas; y al Grupo de Intervención Psicológica en Desastres y Emergencias para atender a familiares.

Pasadas las 23:15 horas, el Cuerpo Nacional de Policía comunicó la localización del cuerpo del menor.