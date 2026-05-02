Hallan en una cuneta a un hombre herido tras ser atropellado en Salamanca

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SALAMANCA, 2 May. (EUROPA PRESS) -

Un varón ha resultado herido tras ser atropellado en la avenida La Merced de Salamanca y ha sido trasladado en UVI móvil al Complejo Asistencial de la ciudad, según ha informado el Centro de Emergencias 112 de Castilla y León.

El suceso ha tenido lugar sobre las 8.10 horas de este sábado, momento en el que la sala de operaciones del 112 ha recibido varias llamadas que alertaban de la presencia de un hombre en una cuneta.

El 112 ha dado aviso del suceso a la Policía Local y a Emergencias Sanitarias -Sacyl-, que ha enviado una UVI móvil para atender al afectado.

A su llegada, los agentes de la Policía Local han informado de que se trataba de un atropello, tras lo que los servicios sanitarios han prestado asistencia al varón, que finalmente ha sido trasladado al Complejo Asistencial de Salamanca para recibir atención médica.