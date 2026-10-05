Hallan en las inmediaciones del Cañón de la Horadada el cadáver del joven desaparecido en Aguilar

Imagen de parte del dispositivo de búsqueda del joven desaparecido en Aguilar de Campoo - GUARDIA CIVIL

PALENCIA 5 Oct. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Guardia Civil han localizado este lunes en las inmediaciones del Cañón de la Horadada el cadáver del joven que había desaparecido en Aguilar de Campoo, en la provincia de Palencia, según ha informado el Instituto armado.

En concreto, el cuerpo sin vida del joven ha sido localizado en torno a las 14.30 horas de este lunes, 5 de octubre, en las inmediaciones del Cañón de la Horadada.

La Guardia Civil de Palencia había tenido conocimiento esta madrugada de la desaparición de un vecino mayor de edad de la localidad de Aguilar de Campoo y desde ese momento coordinó y dirigió el dispositivo de búsqueda compuesto por varias patrullas de seguridad ciudadana, USECIC, SEPRONA.

También han participado un helicóptero del Servicio Aéreo de la Guardia Civil, PEGASO y el equipo ROCA.