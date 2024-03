Hallan en Palencia a un niño de seis años andando solo por la calle de madrugada

PALENCIA, 5 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Policía ha abierto diligencias para verificar un posible caso de desamparo de un menor en Palencia cuya madre no se encontraba en el domicilio familiar tras localizarlo solo de madrugada en la calle.

Según refleja el parte de sucesos de la Policía Local los hechos tuvieron lugar este martes a las 05.55 horas cuando los agentes localizaron a un niño de seis años que no encontraba a su madre. Los mismos verificaron que el menor no necesitaba asistencia sanitaria y que en el domicilio familiar no había nadie.

La madre, de 36 años, apareció 20 minutos más tarde sin aclarar el motivo por el que había dejado solo a su hijo, por lo que la Unidad Agente Tutor ha abierto las diligencias oportunas por si se trata de una situación de desamparo de un menor.