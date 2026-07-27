Héctor Alaiz destaca la colaboración institucional en Murias de Ponjos (León) y pide "máxima prudencia"

Zona afectada por el incendio de Murias de Ponjos (León). - SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN LEÓN

ANDARRASO (LEÓN), 27 (EUROPA PRESS)

El subdelegado del Gobierno en León, Héctor Alaiz Moretón, ha destacado este lunes la colaboración institucional en el incendio de Murias de Ponjos y ha apelado a la "máxima prudencia" durante la campaña de alto riesgo.

"Esa colaboración institucional, junto al trabajo ejemplar de todos los profesionales, ha sido clave para proteger a las personas, los pueblos y nuestro patrimonio natural", ha recalcado y ha transmitido un mensaje de apoyo a los vecinos de las zonas afectadas. Además, ha recordado que la prevención es "la mejor herramienta" para evitar este tipo de emergencias.

Héctor Alaiz Moretón ha visitado este lunes la localidad de Andarraso, una de las poblaciones afectadas por el incendio forestal declarado en Murias de Ponjos, para conocer sobre el terreno las consecuencias del fuego y trasladar el reconocimiento del Gobierno de España a todos los profesionales que han participado en el operativo de extinción.

Durante la visita, en la que también han participado el coronel jefe de la Comandancia de la Guardia Civil de León, Julio Andrés Gutiérrez, y el alcalde de Riello, Manuel Rodríguez, el subdelegado ha mantenido contacto con vecinos de la zona y ha agradecido la colaboración y responsabilidad demostradas durante los días en que fue necesario adoptar medidas de protección para garantizar su seguridad.

El incendio de Murias de Ponjos, declarado el pasado 23 de julio, obligó a elevar el Índice de Gravedad Potencial (IGR) a nivel 2 debido al riesgo para la población, lo que motivó la activación del Centro de Coordinación Operativa Integrado (Cecopi) y la evacuación preventiva de varias localidades.

En un primer momento fueron desalojados Andarraso, Rosales y Folloso y, posteriormente, también Murias de Ponjos, Ponjos, Inicio y Trascastro, hasta llegar a verse afectadas alrededor de 174 personas. La evolución favorable del incendio permitió el regreso progresivo de todos los vecinos y la desactivación del Cecopi, al rebajarse finalmente el incendio a IGR-1, según ha informado a Europa Press en un comunicado la Subdelegación del Gobierno en León.

COORDINACIÓN

Alaiz Moretón ha destacado la estrecha coordinación entre el responsable del operativo de extinción y el Gobierno de España, que ha reforzado los trabajos mediante los recursos del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco).

Durante este incendio participaron las Brigadas de Refuerzo en Incendios Forestales (BRIF) de Tabuyo del Monte, Lubia y Tineo, junto con aviones de coordinación y observación (ACO), aviones anfibios de gran capacidad, aviones anfibios ligeros ALFA, helicópteros bombarderos FOCA (Kamov) y helicópteros de transporte y extinción MIKE, que trabajaron de forma coordinada con los medios autonómicos para contener el avance de las llamas.

El subdelegado ha recordado que ese apoyo del Estado no ha sido puntual. Desde el inicio de la campaña de alto riesgo, ha puntualizado, los medios del Miteco han reforzado el dispositivo autonómico en numerosos incendios registrados en la provincia de León y han aportado recursos altamente especializados cuando la evolución de los fuegos así lo ha requerido.

PROTECCIÓN DE LA POBLACIÓN

A este despliegue se ha sumado la labor de la Guardia Civil, cuyos agentes han desempeñado un papel "esencial" en la protección de la población, la ejecución de las evacuaciones preventivas, el control de accesos, la vigilancia de las zonas afectadas, la regulación del tráfico y el apoyo permanente a los servicios de emergencia.

Héctor Alaiz Moretón ha agradecido el "extraordinario trabajo" realizado por todos los profesionales que han participado en este operativo y ha destacado la profesionalidad de los efectivos de la Junta de Castilla y León, del Miteco, de la Guardia Civil, de Protección Civil, de los bomberos y del resto de organismos implicados. "Los incendios forestales requieren una respuesta coordinada y la colaboración de todas las administraciones. El Gobierno de España pone a disposición de las comunidades autónomas medios altamente especializados que complementan sus dispositivos cuando la situación lo exige", ha concluido.