Un helicóptero BO-105 se incorpora a los recursos de las Ingenierías Aeroespacial y Mecánica de la ULE

Un helicóptero BO-105 de la Guardia Civil se incorpora a los recursos de las Ingenierías Aeroespacial y Mecánica de la ULE. - ULE

LEÓN 27 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Universidad de León (ULE) ha incorporado a sus recursos didácticos un helicóptero BO-105 de la Guardia Civil que, tras cuatro décadas de operaciones, cambia de destino y se convierte en una herramienta de aprendizaje de las Ingenierías Aeroespacial y Mecánica.

Se trata de una aeronave que formó parte de la Unidad Aérea de León entre 2013 y 2017 y que voló desde su creación en 1983 hasta marzo de 2024, cuando fue retirada del servicio activo. Ahora inicia una etapa al servicio del conocimiento, tras ser cuidadosamente preparada, desprovista de todas las piezas reutilizables e inhabilitada para el vuelo.

Se trata de una herramienta "de primer nivel" que permite ofrecer a los estudiantes una oportunidad "única" de aprendizaje que no se encuentra en los libros ni en los simuladores. "Es una manera de acercar la formación universitaria a la realidad profesional del sector aeronáutico", ha destacado la rectora de la ULE, Nuria González.

En el acto de presentación de la aeronave la rectora ha agradecido a la Guardia Civil su disposición y su colaboración permanentes, así como el impulso de la Dirección de la Escuela para incorporar un recurso que refuerza el compromiso de la ULE con la "excelencia" en la docencia, según ha informado a Europa Press en un comunicado la ULE.

CARACTERÍSTICAS DE LA AERONAVE

El BO-105 es un helicóptero versátil y robusto, capaz de transportar uno o dos pilotos y hasta tres pasajeros, o una carga de 1.000 kilos. Según ha detallado el teniente coronel jefe accidental de la Comandancia de León, César Sánchez Sutil, alcanza una velocidad máxima de 240 kilómetros por hora, un techo de vuelo superior a 5.000 metros y cuenta con un depósito de combustible de 560 litros.

Esta aeronave realizó durante su etapa en León misiones de rescate en montaña, búsqueda de personas desaparecidas y labores de vigilancia aérea desde la base de La Virgen del Camino, de forma que "marcó una época" en la historia reciente de la Guardia Civil y ahora ofrece un valor formativo "excepcional".

Con esta incorporación la Escuela de Ingenierías de la ULE refuerza sus recursos docentes "de primer nivel", sumando esta aeronave a otras herramientas de valor práctico como los bancos de ensayo de motores, los túneles de viento y el simulador de vuelo, con el objetivo de consolidar el Grado en Ingeniería Aeronáutica como un "referente" nacional en formación y tecnología.

"MÁS ALLÁ" DE LIBROS O SIMULACIONES

En este sentido, el director de la Escuela de Ingenierías, Joaquín Barreiro, ha subrayado que la incorporación del helicóptero supone un recurso de enorme valor para la formación de los estudiantes, ya que permite complementar los simuladores con equipos reales que se pueden tocar, analizar y estudiar "más allá" de los libros o las simulaciones.

Barreiro ha precisado que la aeronave será utilizada no solo en el ámbito de la Ingeniería Aeronáutica y Aeroespacial, sino también en titulaciones como Ingeniería Mecánica, donde los estudiantes podrán trabajar aspectos relacionados con la estructura de las aeronaves, los materiales, el mantenimiento, la aeronavegabilidad o la aerodinámica.

El acto de presentación ha contado con la participación del subdelegado de Defensa en León, el coronel Juan Carlos Trujillo; el capitán jefe de la Unidad Aérea de León, Mario Romero Vicente; el vicerrector de Infraestructuras, Sostenibilidad y Transformación Digital, Ramón Ángel Fernández y el equipo directivo de la Escuela de Ingeniería y estudiantes de las Ingenierías Aeroespacial y Mecánica.