Hereu apela a la "responsabilidad de todos" en el conflicto de Ceuta: "Se trata de cumplir las leyes"

El ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu, visita la Catedral de Salamanca, a 26 de agosto de 2026, en Salamanca, Castilla y León (España). - Manuel Ángel Laya - Europa Press

SALAMANCA, 26 Ago. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu ha apelado a la "responsabilidad de todos" en el reparto de menores migrantes tras el conflicto vivido en Ceuta. "Sencillamente, se trata de cumplir las leyes", ha expresado.

Durante su visita a la Catedral de Salamanca este miércoles, el titular de Industria y Turismo ha sido preguntado por la ausencia de una representación castellano y leonesa en la Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia que se celebrará este jueves, 27 de agosto.

"Yo creo que resolver lo que pasa en Ceuta es responsabilidad de todas las instituciones, entre todos lo tenemos que afrontar y resolver y por tanto haría una apelación a la responsabilidad y también al cumplimiento de las leyes", ha concluido el ministro.

Estas declaraciones se han producido tras conocerse que el vicepresidente primero y consejero de Desregulación, Familia y Ayudas Sociales de la Junta, Carlos Pollán, haya comunicado en una carta a la ministra de Infancia y Juventud, Sira Rego, su no asistencia a la Conferencia Sectorial del ramo que tendrá lugar el jueves.

En su misiva, Pollán ha instado al Gobierno a que, en cumplimiento del Derecho internacional y de la legislación española, se impulsen con la máxima diligencia los procedimientos de reunificación familiar y de retorno al país de origen mediante entrega a las instituciones de protección del Reino de Marruecos competentes.

A ese respecto, se ha pedido al Ministerio de Infancia y Juventud que se abstenga de realizar acto alguno dirigido a preparar, acordar o ejecutar el traslado de menores extranjeros no acompañados procedentes mientras no hayan concluido los expedientes individualizados previstos en la legislación vigente.