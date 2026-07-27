Una herida tras la colisión de dos turismos y vuelco de uno de ellos en Valladolid

VALLADOLID 27 Jul. (EUROPA PRESS) -

Una mujer de 27 años ha resultado herida tras colisionar dos turismos y volcar uno de ellos en la capital vallisoletana, según han informado a Europa Press fuentes del Centro de Emergencias 112 de Castilla y León y la Policía Municipal.

El suceso se ha producido minutos antes de las 12.02 horas, cuando se ha informado al 112 de una colisión entre dos turismos y el vuelco de uno de ellos que se ha producido en el cruce de la Cañada Real con Macizo de Gredos. En la llamada se informaba de al menos una persona herida que además se encontraba atrapada en el interior del vehículo.

Así, se ha dado aviso a la policía local de Valladolid, a Cuerpo Nacional de Policía, a los Bomberos de Valladolid y a Sacyl. Finalmente, se ha evacuado a una mujer de 27 años al Hospital Universitario Río Hortega, aunque inicialmente presentaba lesiones leves, según la Policía.