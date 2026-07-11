Herida la conductora de un camión que transportaba pinturas tras salirse de la vía en Alconaba (Soria)

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SORIA, 11 Jul. (EUROPA PRESS) -

La conductora de un camión que transportaba mercancías peligrosas, en concreto pinturas, ha resultado herida tras salirse de la vía en el kilómetro 344 de la carretera N-234, a la altura del término municipal de Alconaba (Soria), según datos del Servicio de Emergencias 112 de Castilla y León.

El accidente se ha producido sobre las 3.46 horas, momento en el que la Sala de Operaciones del 112 ha recibido el aviso y ha dado traslado del incidente al Centro Coordinador de Emergencias, que ha asumido la coordinación del operativo, así como a los Bomberos de Soria, la Guardia Civil y Emergencias Sanitarias-Sacyl.

Los servicios de emergencia han trabajado en el control del derrame de la carga y en la limpieza de un vertido de unos 20 litros de pintura ocasionado por el siniestro.

Por su parte, los efectivos de Sacyl han atendido a la conductora del vehículo, que se encontraba consciente en el lugar del accidente.