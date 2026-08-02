Herida inconsciente una mujer tras una salida de vía en la CL-117 en Covaleda (Soria)

Archivo - Imagen de archivo de un helicóptero sanitario - SACYL - Archivo

COVALEDA (SORIA), 2 Ago. (EUROPA PRESS) -

Una mujer ha resultado herida inconsciente este domingo tras la salida de vía de un turismo en el kilómetro 39 de la CL-117, en Covaleda (Soria), según datos del 1-1-2 Castilla y León recogidos por Europa Press.

El suceso ha tenido lugar minutos antes de las 8.04 horas de este domingo, cuando una llamada al centro de emergencias Castilla y León 1-1-2 ha informado del accidente y de que una mujer había salido despedida y se encontraba incosnciente.

Desde la sala del 1-1-2 se ha avisado a la Guardia Civil de Tráfico de Soria y a Emergencias Sanitarias - Sacyl, que ha movilizado un equipo médico de Pinares y un helicóptero medicalizado.

En el lugar, el personal sanitario ha atendido a la mujer, que ha sido trasladada posteriormente en helicóptero medicalizado al Complejo Asistencial Universitario de Burgos.