Herida inconsciente una persona tras caer un vehículo en el arroyo de Carramingo en Prádena (Segovia)

Archivo - Helicóptero medicalizado de Sacyl. - 112 CYL - Archivo

SEGOVIA, 30 Mar. (EUROPA PRESS) -

Una persona ha resultado herida e inconsciente tras caer un coche en el arroyo de Carramingo, en Prádena (Segovia), sin que el agua haya llegado a cubrir el vehículo, según datos del 1-1-2 Castilla y León recogidos por Europa Press.

El suceso ha tenido lugar minutos antes de las 18.13 horas de este lunes, cuando la sala de emergencias del 1-1-2 Castilla y León ha recibido un aviso del accidente ocurrido en el camino de Somosierra al caer el vehículo en el arroyo y quedar volcado de lado, con una persona atrapada en su interior e inconsciente.

El 1-1-2 ha trasladado el aviso a Bomberos de Diputación de Segovia, a Guardia Civil de tráfico de Segovia y a Emergencias sanitarias - Sacyl, que ha enviado una ambulancia soporte vital básico (SVB) y un helicóptero medicalizado (HEMS) al lugar.