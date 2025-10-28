Herida una mujer de 37 años tras una caída de moto en Valladolid

VALLADOLID 28 Oct. (EUROPA PRESS) -
Una mujer de 37 años ha resultado herida y ha precisado traslado a un centro hospitalario tras sufrir una caída con una motocicleta en Valladolid, han informado a Europa Press fuentes del Centro de Emergencias 112 de Castilla y León.
El suceso se ha producido minutos antes de las 17.03 horas, cuando se ha avisado al 112 de una caída de moto a la altura del número 9 de la Avenida de Irún, donde había resultado herida su conductora.
Se ha dado aviso a la Policía Municipal de Valladolid, al Cuerpo Nacional de Policía y a Emergencias Sanitarias-Sacyl, que ha enviado una ambulancia de soporte vital básico que ha evacuado a la herida al Hospital Universitario Río Hortega.