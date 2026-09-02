Herida una mujer tras el vuelco de un turismo en Mucientes (Valladolid)

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VALLADOLID, 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

Una mujer, de la que se desconocen datos de filiación, ha resultado herida tras el vuelco de un turismo en el punto kilométrico 7 de la VA-912, dentro del término municipal de Mucientes (Valladolid).

Los hechos se han producido a las 18.21 horas, momento en el que se da aviso al 1-1-2. En la llamada comunican que la herida se encuentra inconsciente en el interior del vehículo.

El 1-1-2 da aviso a Guardia Civil bomberos de la Diputación de Valladolid y a Sacyl, sin que, de momento, haya más información.