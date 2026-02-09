Un herido al caer de una grúa en Burgos y una mujer al caer la carga y provocar el accidente de un autobús

Archivo - Imagen de archivo de la Sala del 1-1-2. - EUROPA PRESS - Archivo

BURGOS 9 Feb. (EUROPA PRESS) -

Un joven de 25 años ha resultado herido tras caer desde una grúa en movimiento en la calle José Vicente del Val, en Burgos capital, cuya carga ha caído y ha provocado un accidente de un autobús urbano, a consecuencia del cual una mujer ha sufrido heridas y precisa asistencia, según han informado a Europa Press fuentes del Centro de Emergencias 1-1-2 de Castilla y León.

El aviso se ha recibido a las 11.04 horas, momento en el que varios testigos alertaron de que un varón había caído al suelo desde un péndulo en movimiento. Además, se informaba de que la carga de la grúa había provocado el accidente de un autobús y una mujer había resultado herida y necesitaba asistencia.

Hasta el lugar del suceso se han desplazado efectivos de la Policía Local de Burgos, del Cuerpo Nacional de Policía y de Emergencias Sanitarias-Sacyl, que ha movilizado los recursos necesarios para atender a los heridos.