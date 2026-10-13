Herido tras chocar con su patinete con un jabalí en San Andrés del Rabanedo (León)

Archivo - Vehículo policial de San Andrés del Rabanedo (León). - AYUNTAMIENTO DE SAN ANDRÉS (LEÓN) - Archivo

LEÓN, 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

Un varón de unos 30 años ha resultado herido tras chocar con su patinente con un jabaí en el kilómetro 7 de la LE-441, en San Andrés del Rabanedo (León).

Los hechos, según informa el 1-1-2, se han producido a las 06.54 horas, momento en el que se ha dado aviso a Policía Local de San Andrés del Rabanedo, Guardia Civil de Tráfico y a Emergencias Sanitarias-Sacyl, que envía recurso para atender al herido.

Los facultativos atienden al varón del que se desconoce, por el momento, el alcance de sus heridas y si ha sido trasladado a un centro hospitalario.