Herido tras chocar su turismo contra un muro en Sahagún (León)

Archivo - Ambulancia del 1-1-2. - JCYL - Archivo

LEÓN, 25 Oct. (EUROPA PRESS) -

Un hombre de unos 80 años ha resultado herido este domingo tras colisionar el turismo que conducía contra un muro en la avenida Fernando de Castro de Sahagún (León), según ha informado el Centro de Emergencias 112 de Castilla y León.

El suceso se ha registrado en torno a las 8.23 horas, cuando la sala de operaciones del 112 ha recibido un aviso que alertaba de la colisión de un turismo contra un muro a la altura del número 21 de la citada avenida.

El 112 ha trasladado el aviso a la Guardia Civil de Tráfico de León, a la Policía Local de Sahagún y a Emergencias Sanitarias de Sacyl